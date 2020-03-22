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Лекарства, которые будут ввозить в Украину без пошлины: список

Лекарства, которые будут ввозить в Украину без пошлины: список
14:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В Украине утвердили перечень лекарств для борьбы с коронавирусом, которые будут ввозиться без НДС.

В перечень, утвержденный правительством, лекарственных средств и медоборудования, которые будут ввозить в Украину без пошлины и НДС, вошли тесты для диагностики Covid-19, аппараты искусственной вентиляции легких и другие.

Об этом сообщает Новая таможня в Facebook.

"Правительство утвердило список лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, предназначенных для борьбы с коронавирусом Covid-19, которые будут ввозить в Украину без пошлины и НДС", - говорится в сообщении.

В этом перечне, в частности, есть такие:

  • тесты для диагностики Covid-19
  • аппараты искусственной вентиляции легких
  • фибробронхоскопы
  • дозаторы кислорода с увлажнителями
  • рентгеновские передвижные аппараты
  • парацетамол
  • инсулин
  • лидокаин
  • фуросемид
  • дезинфекционные средства
  • респираторы
  • ларингоскопи
  • шприцы
  • каталки
  • антисептики на хлоргексидине
  • етаноловые растворы

Изменения вступают в силу с момента публикации в Правительственном курьере и в течение следующих 3 месяцев.

С полным перечнем лекарств можно ознакомиться по ссылке.

 Как сообщалось, 18 марта Президент Украины подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)", который Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 17 марта. Среди прочего, закон предусматривает освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения Covid-19 и контроль со стороны Кабинета министров за ценами на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.

Напомним, интернов и студентов старших курсов медицинских университетов будут привлекать к борьбе с коронавирусом в Украине.

Напомним:

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НДС, Лекарства, Коронавирус, Перечень лекарств.
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