В Украине для борьбы с коронавирусом будут привлекать студентов-медиков

Интернов и студентов старших курсов медицинских университетов будут привлекать к борьбе с коронавирусом в Украине.
Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
"Мы будем привлекать к работе со случаями или подозрениями коронавирусной болезни студентов-медиков, в частности, интернов, которые находятся на заочном цикле. Также студентов 5-го и 6-го курса призываю связаться с ответственными лицами в медицинских университетах, выйти и помочь медикам на местах выполнить свою миссию - спасти жизнь украинцев", - сказал Ляшко.
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