В Украине для борьбы с коронавирусом будут привлекать студентов-медиков

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса по територии Украины, интренов и студентов из медицинских вузов будут привлекать для борьбы с заболеванием.

Интернов и студентов старших курсов медицинских университетов будут привлекать к борьбе с коронавирусом в Украине.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы будем привлекать к работе со случаями или подозрениями коронавирусной болезни студентов-медиков, в частности, интернов, которые находятся на заочном цикле. Также студентов 5-го и 6-го курса призываю связаться с ответственными лицами в медицинских университетах, выйти и помочь медикам на местах выполнить свою миссию - спасти жизнь украинцев", - сказал Ляшко.

Напомним: