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В Украине для борьбы с коронавирусом будут привлекать студентов-медиков

В Украине для борьбы с коронавирусом будут привлекать студентов-медиков
13:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса по територии Украины, интренов и студентов из медицинских вузов будут привлекать для борьбы с заболеванием.

Интернов и студентов старших курсов медицинских университетов будут привлекать к борьбе с коронавирусом в Украине.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. 

"Мы будем привлекать к работе со случаями или подозрениями коронавирусной болезни студентов-медиков, в частности, интернов, которые находятся на заочном цикле. Также студентов 5-го и 6-го курса призываю связаться с ответственными лицами в медицинских университетах, выйти и помочь медикам на местах выполнить свою миссию - спасти жизнь украинцев", - сказал Ляшко.

Налоги, коммуналка и штрафы: какие изменения ждут украинцев на время карантина

Напомним:

 

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Все по теме:

Украина, Медики, Виктор Ляшко, Коронавирус, Крантин.
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