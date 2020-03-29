Помощь пенсионерам и выплаты врачам: В Кабмине предварительно подвели итоги изменений в Госбюджете

В правительстве завершили предварительную работу над изменениями в государственный бюджет. Несмотря на сложные времена, в нем сохранят расходы на инфраструктуру, культуру и образование.
Об этом в Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Закончили предварительную работу над изменениями в госбюджет. Это был сложный процесс, но именно этого требует сложное время. Что имеем в итоге. Несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование - сохранены", - подчеркнул он.
По словам премьер-министра, расходы Стабилизационного фонда будут направлены на дополнительные выплаты медицинским и другим работникам, которые непосредственно задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью; на денежную помощь пенсионерам; выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемических мероприятий потеряли работу; предоставление финансовой помощи отечественному бизнесу.
Премьер пообещал проинформировать о деталях после утверждения Кабинетом министров проекта изменений в бюджет.
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