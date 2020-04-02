Медреформа: как будут финансировать услуги по лечению Covid-19

Новости Бизнеса:Национальной службы здоровья Украины будет новый принцип финансирования медицинских учреждений.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) разработала отдельный пакет по лечению COVID-19, который подала на рассмотрение Министерствам здравоохранения и финансов, сообщила и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан во время онлайн-брифинга в Киеве в четверг.

"Идут переговоры с Минздравом и Минфином относительно отдельного финансирования лечения больных с Covid-19. Есть уже данные по больницам – определен перечень медучреждений. Вопрос финансирования этого пакета услуг будет рассматривать Кабмин", - сказала она, добавив, что финансирование таких услуг будет вне предусмотренных на Программу медгарантий средств.

Мовчан подчеркнула, что государство должно отдельно предусматривать финансирование работ по ликвидации эпидемий.

Кроме того, она отметила, что контролировать расходы на лечение больных коронавирусной болезнью возможно через Электронную систему здравоохранения.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 2 апреля зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19. Умерли 20 человек. 13 заболевших выздоровели.

По состоянию на утро 2 апреля в Вооруженных Силах Украины выявлен один больной COVID-19, на изоляции – 140 человек.

Медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями Covid-19, получат доплату в размере трех должностных окладов.

В связи с распространением коронавируса в Украине уже стартовала программа медицинских гарантий.

В Министерстве здравоохранения настаивают на необходимости "масочного режима", так как это уменьшает возможность передачи заболевания.

В Министерстве здравоохранения отметили, что почти 50% всех зараженных коронавирусом Covid-19 в Украине - это люди от 18 до 49 лет. Именно люди этой возрастной группы пренебрежительно относятся к угрожающей обстановке, которая нависла над миром, в том числе Украиной.