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Советник Зеленского: В базовом сценарии экономика Украины упадет на 5%

Советник Зеленского: В базовом сценарии экономика Украины упадет на 5%
05:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Вследствие "коронакризиса" экономика упадет на 5%.

На фоне мирового экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, украинская экономика в текущем году упадет на 5% - вместо планировавшегося роста в 3,5%.

Такой прогноз в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 сделал советник Президента Украины по экономическим вопросам, член наблюдательного совета Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

"В базовом сценарии экономика упадет на 5%, по сравнению с теми 3,5%, на которые она должна была вырасти. Мы столкнулись с ситуацией, когда у нас резко расширяется дефицит государственного бюджета. Дефицит бюджета в текущем году составит около 10%", - заявил Устенко.

По его словам, основной причиной ухудшения ситуации в украинской экономике стало падение мировых рынков на фоне пандемии коронавируса: "Мы падаем из-за того, что было резкое ухудшение коньюктуры на мировых рынках, а мы все таки сырьевая страна, и больше половины нашего экспорта - это сырье".

Советник Зеленского: Мы столкнулись с кризисом, который больше чем Великая депрессия 1928-32 годов

Эксперт указал, что Украина будет вынуждена увеличивать внешние заимствования, поскольку в краткосрочной перспективе способа исправить положение нет.

"К огромному сожалению, нам придется делать дополнительные долги. В краткосрочной перспективе у нас нет выхода, страна должна будет занимать деньги. Вопрос - как, где, под какой процент", - заявил он.

Также, по мнению советника Президента, Украине придется искать внутренние политические компромиссы в вопросе урезания расходной части бюджета.

"Здесь совершенно очевидно, что должны быть подвижки в тех государственных корпорациях, которые у нас есть. Там имеются очевидные возможности для снижения их затрат, увеличения тех сумм, которые они могли бы дать государственному бюджету. По крайней мере в краткосрочной перспективе это пополнит наш бюджет", - подчеркнул Устенко.

Кроме того, в среднесрочной перспективе, по его словам, страна будет вынуждена вести политику монетарного ослабления: "Мы впервые столкнулись с такой проблемой. И впервые мы должны будем вести политику монетарного ослабления, снижения учетной ставки. И это даст эффект в среднесрочной перспективе".

В дальней перспективе, по прогнозам Устенко, доходы бюджеты можно будет также увеличить за счет наведения порядка в налоговой и таможенной сферах. Однако быстрого эффекта здесь ожидать нельзя.

"Коронакризис": в МВФ ждут "тяжелых экономических последствий"

Говоря о позитивных перспективах для Украины, эксперт предположил, что страна сможет получить позитивный баланс за счет продажи продовольственных ресурсов на внешних рынках

"К счастью для нас, падение цен не такое катастрофическое (на внешних рынках, - ред.). Скорее всего, подвижка даже будет в плюс идти по продовольственному рынку. И это означает, что мы немного сможем отыграться", - предположил Устенко.

Но в целом, по его словам, состояние мировой экономики не внушает оптимизма.

"Сегодняшнее выступление директора-распорядителя МВФ было крайне не обнадеживающим. Мировая экономика впервые после Великой депрессии покажет такое глобальное падение. Это падение может находиться в отметке 5-10% только на протяжении этого года", - резюмировал советник Президента.

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.

Напомним: 

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Олег Устенко, Коронавирус, ОПУ, Covid-19.
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