Свежие курсы валют на 13 апреля: сколько стоит доллар и евро

Новости Бизнеса:Гривня по официальному курсу выросла к доллару на 6 копеек - до 27,20 грн/долл.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,20 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 апреля установлен на таком уровне: 27,2022 гривен за 1 доллар (-0,0576 грн). При этом курс доллара на 10 апреля составляет 27,2598 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 13 апреля:

USD — 27,2022 грн за 1 доллар;



EUR — 29,5606 грн за 1 евро;



PLN — 6,5443 грн за 1 польский злотый;



RUB — 3,6884 грн за 10 российских рублей;



BYN — 10,9899 грн за 1 белорусский рубль;



TRY — 4,037 грн за 1 турецкую лиру;



MDL — 1,4883 грн за 1 молдавский лей.



GBP — 33,6736 грн за 1 фунт стерлингов;



CHF — 28,0175 грн 1 швейцарский франк;



CNY — 3,8665 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 10 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 27,20 гривен за доллар, курс в покупке до 27,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 29,78 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 10 апреля справочный курс на уровне 27,20 грн/доллар, снизив его по сравнению с 9 апреля (27,25 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 10 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 27,51 гривен за доллар, курс евро вырос на 10 копеек до 29,96 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,10 (27,12 - 9 апреля), продажи - 27,51 (27,57 - 9 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,27 (29,19 - 9 апреля), продажи - 29,96 (29,86 - 9 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,16 - 9 апреля), продажи 3,72 (3,66 - 9 апреля) грн за 10 рублей.

Напомним: