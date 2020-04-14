Доллар подешевел: свежие курсы валют от НБУ

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на вторник, 14 апреля, курс доллара на уровне 27,04 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,04 гривен за доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 14 апреля установлен на таком уровне: 27,0404 гривен за 1 доллар (-0,1618 грн). При этом курс доллара на 13 апреля составляет 27,2022 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 14 апреля:

USD — 27,0404 грн за 1 доллар;



EUR — 29,5376 грн за 1 евро;



PLN — 6,473 грн за 1 польский злотый;



RUB — 3,6783 грн за 10 российских рублей;



BYN — 10,98 грн за 1 белорусский рубль;



TRY — 3,9858 грн за 1 турецкую лиру;



MDL — 1,4947 грн за 1 молдавский лей.



GBP — 33,7708 грн за 1 фунт стерлингов;



CHF — 27,9748 грн 1 швейцарский франк;



CNY — 3,8341 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 13 апреля межбанковский валютный рынок открылся стабильным курсом доллара. П продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,13 гривен за доллар, курс в покупке - 27,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 29,73 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 13 апреля справочный курс на уровне 27,05 грн/доллар, снизив его по сравнению с 10 апреля (27,20 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 13 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 14 копеек до 27,37 гривен за доллар, курс евро снизился на 12 копеек до 29,84 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,99 (27,10 - 10 апреля), продажи - 27,37 (27,51 - 10 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,22 (29,27 - 10 апреля), продажи - 29,84 (29,96 - 10 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,19 - 10 апреля), продажи 3,72 (3,72 - 10 апреля) грн за 10 рублей.

Напомним: