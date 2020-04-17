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Курс валют: перед выходными в Украине подешевел доллар

Курс валют: перед выходными в Украине подешевел доллар
08:32 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Гривня по официальному курсу после двухдневного снижения выросла к доллару - до 27,20 грн/долл.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,20 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 17 апреля установлен на таком уровне: 27,2022 гривен за 1 доллар (-0,0197 грн). При этом курс доллара на 16 апреля составляет 27,2219 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 17 апреля:

    • USD — 27,2022 грн за 1 доллар;

    • EUR — 29,6341 грн за 1 евро;

    • PLN — 6,5395 грн за 1 польский злотый;

    • RUB — 3,6761 грн за 10 российских рублей;

    • BYN — 11,0912 грн за 1 белорусский рубль;

    • TRY — 3,9253 грн за 1 турецкую лиру;

    • MDL — 1,5317 грн за 1 молдавский лей.

    • GBP — 34,0055 грн за 1 фунт стерлингов;

    • CHF — 28,183 грн 1 швейцарский франк;

    • CNY — 3,8471 грн за 1 китайский юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 16 апреля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,32 гривен за доллар, курс в покупке - 27,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 29,73 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 16 апреля справочный курс на уровне 27,22 грн/доллар, не изменив его по сравнению с 15 апреля (27,22 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 16 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 27,49 гривен за доллар, курс евро снизился на 9 копеек до 29,84 гривен за евро.

Как будут работать украинские банки на Пасху

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,13 (27,12 - 15 апреля), продажи - 27,49 (27,48 - 15 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,24 (29,34 - 15 апреля), продажи - 29,84 (29,93 - 15 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,22 (3,22 - 15 апреля), продажи 3,71 (3,74 - 15 апреля) грн за 10 рублей.

Напомним: 

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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