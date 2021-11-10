Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука уверен, что Беларусь не будет оставлять мигрантов на своей территории

Продолжается миграционный кризис на границе Польши с Беларусью. Беженцы то и дело осуществляют попытки прорыва польского кордона.

Такой кризис происходит не впервые. В недавнем, но уже, похоже, хорошо забытом прошлом, в 2015-2016 годах, Европа просто была поставлена на колени во время внезапно возникшей волны беженцев из Сирии.

Сначала это касалось стран Средиземноморья, а потом в короткой перспективе, волна пошла дальше, так как эти страны, как и весь Евросоюз в целом, оказались не готовы к подобным вызовам. Многие в этой волне чуть не захлебнулись, оказавшись на грани коллапса и паники.

Кроме стран ЕС в довольно сложной ситуации оказалась и Турция. И она уже тогда использовала не совсем красивый, но эффективный метод защиты собственных национальных интересов, перенаправляя потоки беженцев в соседнюю Грецию.

В результате в ЕС возник серьезный внутренний конфликт. Страны так называемой «старой демократии» (центральная и частично южная Европа) лоббировали решение о приеме и «справедливом» распределении беженцев между всеми государствами-членами ЕС. В то время как ряд стран так называемой «новой демократии» (Польша, Чехия, Венгрия, страны Балтии) были категорически против.

Всё это вызвало кризис внутри ЕС как институции, между отдельными государствами. Было существенное напряжение между Варшавой и Берлином, между Парижем и Будапештом. Лишь путем поиска компромисса удалось это противостояние свести к состоянию замороженности. А проблема осталась, по сути, неразрешенной.

При этом надо всегда помнить, что являлось первопричиной волны кризиса мигрантов. А причина – использование Россией варварских бомбардировок одного из самых больших городов Сирии – Алеппо. И именно волна беженцев оттуда создала тот девятый вал, который фактически положил Европу на лопатки.

Что происходит сейчас на польско-белорусской границе? Откуда ни возьмись, на территории Беларуси возникли группы беженцев.

Часть из них имеет белорусские визы, часть – непонятно, откуда взялась. Почти все прибыли самолетами. По удивительному стечению обстоятельств, большая часть беженцев – довольно молодые мужчины. Есть дети, но на видео почти не видно женщин. Кадры, которые сняты с польской стороны, ярко демонстрируют, что буквально в полуметре-метре, за спинами этих людей, которые атакуют недопустимым способом государственную границу Польши, стоят представители неких спецслужб. Я не знаю, кто это. Пограничники, КГБ Беларуси или какие-то вооруженные силы. Но стоят с некими распознавательными знаками, в форме. Все в масках, как бы соблюдая карантинный режим. Лица распознать практически невозможно. И они никоим образом не останавливают шабаш, который учиняют мигранты.

Отсюда вывод – такие действия организованных групп мигрантов не просто контролируются, но и направляются властью Беларуси. При этом понятно, что нынешний режим Беларуси абсолютно полностью контролируется кремлевской администрацией. Таким образом, я делаю вывод, что ко всему, что происходит на границе между Беларусью и Польшей, приложила руку Российская Федерация.

Читайте также: Категория Политика Беларусь наносит миграционный удар: чем ситуация грозит Украине Ситуация с мигрантами на границе между Беларусь и ЕС режиссируется из Кремля, убежден политический эксперт

Для чего это делается?

Прежде всего, чтобы обострить взаимоотношения между Польшей, странами Балтии (Литва также страдала и страдает от миграционных волн со стороны Беларуси) и представителями центрально-европейских государств. Уже сейчас в Европарламенте, в некоторых европейских элитах раздаются голоса, с моей точки зрения, псевдозащитников прав человека, псевдогуманистов. Фактически помогая режиму Путина воздействовать на восточноевропейские государства, они кричат о недопустимости таких резких действий со стороны властей Польши. Мол, надо мигрантов принять, разместить, проявить гуманизм…

То есть, такими действия Россия уже породила очередной конфликт внутри ЕС.

Не надо забывать, что Польша является основным действенным оппонентом Германии в завершении строительства и пуске «Северного потока-2». Соответственно, сейчас власти Германии получат дополнительный повод для атак на польских оппонентов. Что приведет к еще большему обострению взаимоотношений между Варшавой и Берлином.

Что касается дальнейшего развития ситуации, у меня такое впечатление складывается, что российско-белорусские сценаристы, которые «замутили» всё это действо, не ожидали таких решительных и эффективных действий со стороны польских властей. И оказались сейчас в цугцванге.

У меня нет ни грамма сомнений, что власти Беларуси не жаждут оставлять у себя мигрантов, которые наводнили республику. Им надо искать какой-то выход. И я допускаю, что теми самыми белорусскими силовиками, которые сейчас направляют мигрантов на атаки границ Польши, беженцы могут быть направлены на атаку белорусско-украинской границы. У меня есть большие сомнения, что у нынешней нашей власти решительности и эффективности для противостояния подобным действиям стороны северного соседа.

Поживем-увидим…