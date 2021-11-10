Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука впевнений, що Білорусь не залишатиме мігрантів на своїй території

Триває міграційна криза на кордоні Польщі з Білоруссю. Біженці постійно здійснюють спроби прориву польського кордону.

Така криза відбувається не вперше. У недавньому, але вже, схоже, добре забутому минулому, у 2015-2016 роках, Європа просто була поставлена на коліна під час хвилі біженців із Сирії, що раптово виникла.

Спочатку це стосувалося країн Середземномор’я, а потім у короткій перспективі хвиля пішла далі, оскільки ці країни, як і весь Євросоюз загалом, виявилися не готовими до подібних викликів. Багато хто в цій хвилі мало не захлинувся, опинившись на межі колапсу та паніки.

Крім країн ЄС, у досить складній ситуації опинилася і Туреччина. І вона вже тоді використала не зовсім гарний, але ефективний метод захисту власних національних інтересів, перенаправляючи потоки біженців до сусідньої Греції.

В результаті в ЄС виник серйозний внутрішній конфлікт. Країни так званої «старої демократії» (центральна та частково південна Європа) лобіювали рішення про прийом та «справедливий» розподіл біженців між усіма державами-членами ЄС. У той час як низка країн так званої «нової демократії» (Польща, Чехія, Угорщина, країни Балтії) були категорично проти.

Все це викликало кризу всередині ЄС як інституції між окремими державами. Була суттєва напруга між Варшавою та Берліном, між Парижем та Будапештом. Лише шляхом пошуку компромісу вдалося це протистояння звести до стану замороженості. А проблема залишилася, по суті, недозволеною.

При цьому слід завжди пам’ятати, що було першопричиною хвилі кризи мігрантів. А причина – використання Росією варварських бомбардувань одного із найбільших міст Сирії – Алеппо. І саме хвиля біженців звідти створила дев’ятий вал, який фактично поклав Європу на лопатки.

Що відбувається зараз на польсько-білоруському кордоні? Звідки не візьмись, на території Білорусі виникли групи біженців.

Частина має білоруські візи, частина – незрозуміло, звідки взялася. Майже всі прибули літаками. За дивним збігом обставин, більшість біженців – досить молоді чоловіки. Є діти, але на відео майже не видно жінок. Кадри, зняті з польського боку, яскраво демонструють, що буквально за півметра-метр, за спинами цих людей, які атакують неприпустимим способом державний кордон Польщі, стоять представники якихось спецслужб. Я не знаю хто це. Прикордонники, КДБ Білорусі чи якісь збройні сили. Але стоять із деякими розпізнавальними знаками, у формі. Всі в масках, ніби дотримуючись карантинного режиму. Особи розпізнати практично неможливо. І вони аж ніяк не зупиняють шабаш, який учиняють мігранти.

Звідси висновок – такі дії організованих груп мігрантів не просто контролюються, а й спрямовуються владою Білорусі. При цьому зрозуміло, що нинішній режим Білорусі повністю контролюється кремлівською адміністрацією. Таким чином я роблю висновок, що до всього, що відбувається на кордоні між Білоруссю та Польщею, доклала руку Російська Федерація.

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Навіщо це робиться?

Насамперед щоб загострити взаємини між Польщею, країнами Балтії (Литва також страждала і страждає від міграційних хвиль з боку Білорусі) та представниками центральноєвропейських держав. Вже зараз у Європарламенті, у деяких європейських елітах лунають голоси, на мій погляд, псевдозахисників прав людини, псевдогуманістів. Фактично, допомагаючи режиму Путіна впливати на східноєвропейські держави, вони кричать про неприпустимість таких різких дій з боку влади Польщі. Мовляв, треба мігрантів прийняти, розмістити, проявити гуманізм…

Тобто такими діями Росія вже породила черговий конфлікт усередині ЄС.

Не слід забувати, що Польща є основним дієвим опонентом Німеччини у завершенні будівництва та пуску «Північного потоку-2». Відповідно, зараз влада Німеччини отримає додатковий привід для атак на польських опонентів. Що призведе до ще більшого загострення взаємин між Варшавою та Берліном.

Щодо подальшого розвитку ситуації, у мене таке враження складається, що російсько-білоруські сценаристи, які «замутили» все це дійство, не очікували на такі рішучі та ефективні дії з боку польської влади. І опинилися зараз у цугцвангу.

У мене немає ні грама сумнівів, що влада Білорусі не жадає залишати у себе мігрантів, які затопили республіку. Їм треба шукати якийсь вихід. І я припускаю, що тими самими білоруськими силовиками, які нині спрямовують мігрантів на атаки кордонів Польщі, біженці можуть бути спрямовані на атаку білорусько-українського кордону. У мене є великі сумніви, що нинішня наша влада має рішучість та ефективність для протистояння подібним діям зі боку північного сусіда.

Поживемо побачимо…