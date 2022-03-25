Главное, чтобы другие страны без лишнего шума просто давали Украине все, что нужно для отражения российской агрессии, уверен политолог Виталий Бала

В Брюсселе прошла череда саммитов, посвященных российской агрессии против Украины. Открытой агрессии, которая длится уже 30-й день.

На саммите Евросоюза поддержали евроинтеграционные стремления Украины, но не более того.

На саммите НАТО пообещали защитить Украину от химического и биологического оружия россии, призвали путина немедленно прекратить войну и вывести военные силы из Украины, а Беларусь – прекратить ее соучастие в агрессии.

Но как-то – и всё. К тому же, Альянс принял решение не вводить миротворческую миссию в Украину, как этого попросили в Польше. Мол, такой шаг может спровоцировать полноценную войну НАТО с россией.

Ну, а на саммите "Большой семерки" договорились проводить "ревизию" санкций против россии.

Тоже не то чтобы прорыв.

Приняты явно половинчатые решение. Они демонстрируют, что сегодняшняя система международной безопасности и структуры, которые должны ее обеспечивать, – не достаточно эффективны и действенны.

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Конечно, мы бы хотели получить от решений эти саммитов большего. Но получили меньшее. Впрочем, меньшее – это лучше, чем ничего.

При этом, я очень надеюсь, что в двусторонних переговорах со странами-членами НАТО мы не публично договоримся о тех вещах (связанны с военной помощью), которые сейчас публично нам не обещают. Возможно, уже и есть определенные договоренности. Просто их не афишируют. В том числе, исходя из истеричных заявлений Кремля в адрес стран-членов НАТО в стиле: если вы сделаете то-то и то-то, то мы сделаем то-то и то-то!

Нет смысла бьющихся в истерике россиян публично провоцировать. Так что думаю, именно поэтому публично были сделаны заявления, к которым рф не может прицепиться.

Да, многие у нас разочарованы отсутствием четких, мощных заявлений о военной поддержке Украины и новых санкционных ударах по россии. Но важно, чтобы нам просто давали всё, что надо для отражения российской агрессии. Давали без лишнего шума. Но всё, что надо.

Безусловно, действующая система мировой безопасности показал свою неэффективность. Особенно это касается такой структуры как ООН, в Совбезе которой не может находиться страна-агрессор, ломающая всю систему международной безопасности, выстроенную после Второй мировой войны. Следует реформировать ООН, чтобы та отвечала вызовам современности. Право вето следует лишить все страны. А в Совбез ввести условную "Большую семерку" и ряд других государств. И выработать механизм быстрого привлечения к ответственности той страну, которая рискнет нарушать новую систему международной безопасности.

Уверен, что в будущем Украина займет ведущую роль в Восточной Европе. Уверен, что и сама Европа будет пересматривать систему безопасности.

В этом ракурсе Украине следует сделать ставку на двусторонние, трехсторонние мини-альянсы. Не только в смысле политики и экономики, но и в оборонном смысле. Такой уже выстраивается по линии Великобритания-Польша-Украина. Надо продолжаться движение в этом же направлении. Создавать совместные учебные центры, размещать военные подразделения друг у друга.