Эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский специально для "Телеграфа" рассказал, что американские партнеры никогда не делают подобные заявления просто так

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Штаты не будут оспаривать решение украинской стороны атаковать российские военные объекты в аннексированном рф Крыму. Она акцентировала, что Крым – это территория Украины, которую россия превратила в военную базу. По словам Нуланд, Украина не будет в безопасности, если Крым, как минимум, не будет демилитаризован.

Некоторое время назад в американской прессе вышла статья об Украине (не первая и не последняя), нашей освободительной войне и крымском вопросе. Статья какое-то время активно обсуждалась в украинском сегменте социальных сетей. Разные эксперты по-разному трактовали изложенное в ней. В том числе – и о необходимости/отсутствии необходимости деоккупации полуострова; о ядерных угрозах кремля, связанных с крымским вопросом. Один из тезисов этой статьи по смыслу звучал следующим образом – "без деоккупации Крыма Украина обречена на бессрочную войну против россии".

Содержание статьи подтолкнуло украинские власти к более активной риторике о задачах ВСУ по деоккупации Крымского полуострова и готовности к реализации подобного сценария. Правда, в документах "Крымской платформы" такая готовность отражения пока не нашла. Да и риторика "дипломатического" или "военно-дипломатического" решения также никуда не исчезла. К сожалению.

На протяжении всего девятилетнего периода оккупации Крымского полуострова на его территории проводились оперативные действия. Но по какой-то непонятной причине украинская власть постоянно, в ответ на российские заявления о действиях на "российской территории в Крыму", отвечала о нашей непричастности. Что, мягко говоря, очень удивляло. Ведь если Крым неотъемлемая часть Украины – то на своей территории мы имеем право вести себя свободно. Проводить учения и так далее.

Мировое сообщество еще в 2014 году заявило о непризнании аннексии территории Крымского полуострова. И Украина имела, имеет и будет иметь все права на деоккупацию своей территории любым способом. Просто надо понимать, что российские оккупанты добровольно с полуострова не уйдут – и только ВСУ способны освободить территорию от оккупационного присутствия.

Так что пани Нуланд не озвучила какой-то новый взгляд, а лишь назвала вещи такими, какими они есть в вопросе деоккупации Крымского полуострова.

В то же время наши американские партнеры никогда не делают подобные заявления просто так. По этой причине возникает вопрос – почему они прозвучали именно сейчас? Практически одновременно с заявлением главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Милли, который говорил (не впервые) о сложностях деоккупации Крыма и в целом военной победы одной из сторон.

Вероятнее всего, есть несколько причин для подобного заявления от пани Нуланд.

1. Отражение существующей многовариантности мнений внутри американской власти по сценариям развития ситуации в вопросе деоккупации Крыма и связанным с реализацией сценария деоккупации объемом международной военной помощи.

2. Начало предвыборной кампании по выборам президента США в 2024 году.

3. Сигнал (уже не первый) украинским властям по крымскому вопросу. Ведь не секрет, что у украинского общества больше вопросов по будущему Крыма, чем мы имеем внятных ответов от власти.

С тезисом пани Нуланд о том, что будущая безопасность Украины зависит от вопроса деоккупации Крыма, нельзя не согласиться. О том, что пока Крым находится в оккупации, оттуда всегда будет исходить угроза безопасности для Украины практически по всем аспектам национальной безопасности, говорилось все девять лет оккупации. Пока российские оккупационные войска будут находиться на территории Крыма, война не закончится – и будет постоянно провоцироваться агрессором.

Оккупанты с 2014 года понимали, что Крым рано или поздно придется вернуть – и одновременно надеялись, что смогут закрепить за собой захваченный полуостров. Они понимают, что Крым им не удержать, если ВСУ начнут операцию по деоккупации полуострова. А вот создать атмосферу, результатом которой будет отказ от проведения такой операции, оккупанты всё еще надеются.