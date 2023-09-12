Экс-нардеп, журналист и блогер Виталий Чепинога уверен, что мы живем в тяжелые, но удивительные времена

Осень пришла в Украину. И хотя по астрономическому календарю в нашем Северном полушарии осенняя пора наступает 22 сентября, мы уже чувствуем, что лето закончилось.

Это было лето наших ожиданий и больших надежд. Мы ждали контрнаступления, освобождения всей территории Украины, поражения Кремля, международного трибунала над Путиным, репараций, Победы. Начальник ГРУ Минобороны Украины Кирилл Буданов обещал, что летом, в крайнем случае, к началу осени, все мы поедем в Коктебель и Ялту. В наш Коктебель и нашу Ялту. Киевские йога-студии весной анонсировали свои августовские семинары в крымском Кацивели…

К сожалению, не всегда так все складывается, как нам хотелось бы, как мы ожидали.

И резолюция G-20 украинцев разочаровала, и F-16 до нас никак не долетят. Еще только где-то едут американские "Абрамсы" в донецкие степи. И китайская певица исполняет "Катюшу" на руинах мариупольского драматического театра.

Да еще на целый год состарился пес Патрон. Для собаки год – это много. Говорят, для собак считают один год за семь… Да так же, как, пожалуй, и нам всем в эту неопределенную эпоху… Мы уже очень взрослые, даже наши дети. Ибо уже больше полутора лет длится большая война. Та война, которая длится уже три столетия…

Одно дело читать в книгах седовласых классиков о том, что демократия непременно преодолеет тиранию и тоталитаризм, что силы Света обязательно победят, а зло будет наказано. И совсем другое – самим переживать эти процессы. Мы сейчас не читаем историю, мы ее часть. Она не проходит мимо нас, потому что мы и есть та история.

Но, с другой стороны, мы живем сегодня в глобальном информационном мире. Что нам это дает? Мы сами можем конструировать нашу реальность, подбирать новости и события по своему вкусу и усмотрению. Это ни в коем случае не означает бегство от реальности. Нет! Речь идет только о сохранении собственного психического здоровья. Как говорили в начале вторжения: "Не сошел с ума — это уже вклад в Победу".

То, что нам кажется объективной реальностью – это всего лишь сумма химических процессов в нашем головном мозге. Наше настроение это – химия! Эндорфины, серотонин, дофамин… И если мы будем бесконечно концентрироваться на негативе, на слухах, на враждебных ИПСО, то кортизол и адреналин просто выжгут нас изнутри.

Мы не имеем права на отчаяние, на сомнение, на безразличие. Мы будем донатить, везти воинам автомобили, собирать на мавики, плести маскировочные сетки. Верить, надеяться, ждать. Ждать мы научились.

Нам очень не хватает хороших новостей. Но часто мы их просто не замечаем. А если оглянуться, то они есть. Более чем достаточно…

И тогда мы увидим, что президент США почти окончательно решил предоставить Украине ATACMS, и Германия, скорее всего, предоставит нам TAURUS, и наши летчики уже учатся на F-16. И украинские АЭС впервые загрузили ядерное топливо совместного производства американской компании Westinghouse, независимо от российского импорта. И ВСУ постоянно наступают по всему фронту, на востоке и юге. И в Киеве – аншлаг на KyivBookFest, и Ярослава Магучих – впервые выиграли чемпионат Европы. И пес Патрон на равных здоровается с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

А еще есть "фактор Пригожина". Ведь не может быть, чтобы такой хитрый человек дал себя убить просто так, глупо, без мести. И, кто знает, может, где-то в ближнем Подмосковье уже бродят те 47 вагнеровских ронинов-рецидивистов, чтобы выполнить "завещание" покойного гангстера.

Мы имеем право и на удивление!

В конце концов, не стоит забывать и о таких приземленных радостях, как просто смена сезонов в природе. Это тоже настоящее чудо, которым мы пренебрегаем и не замечаем… Ведь "Коли копають картоплю, стелиться дим над землею" — как заметил еще Максим Тадеевич Рыльский…

Надо жить жизнь, чтобы там не произошло. И на выходных можно задонатить на ВСУ, сесть в поезд "Укрзализныци", и поехать, например во Львов. Ведь общепризнано, что нет лучшего города осенью, чем город Льва. Даже Борис Джонсон приехал. Или – оставаться в нашем родном, лучшем в мире, непокоренном Киеве. Можно выйти из дому да и встретить случайно Стивена Фрая. А ведь еще есть и Одесса, и Харьков, и вся Украина.

На самом деле мы живем в удивительные времена. Тяжелые, но – великие!

Поговорим об этом потом. После нашей Победы, которая обязательно будет!