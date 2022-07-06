Стоимость валюты на черном рынке сейчас зависит от ВСУ: подтверждает ли это свежий курс

Пока что цена иностранной валюты особых опасений не вызывает

Американский доллар начинает постепенно снижаться в цене на черном рынке, чем не только тянет за собой евро, но и укрепляет позиции гривны. Так, на утро среды, 6 июля, за американскую валюту в продаже просят 35,33 грн, что на семь копеек дешевле, чем в прошлый банковский день.

Такую информацию предоставляет аналитический портал "Минфин". Тем временем экономический эксперт Александр Охрименко прогнозирует зависимость курса доллара в будущем от одной-единственной вещи — тактических и практических успехов украинской армии на фронте.

В целом он предполагает, что нынешний курс со средним показателем 35,5 грн/доллар является уже привычным для Украины в состоянии войны, поэтому вряд ли резко изменится. На это, считает эксперт, вряд ли смогут особо повлиять изменения в экспорте или поступления международной финансовой помощи.

"Они скорее выполняют роль поддержания нынешнего курса, ведь чтобы гривна укрепилась, объемы экспорта и финпомощи должны быть примерно втрое нынешних, — говорит Охрименко. — Поэтому единственный фактор, который может на это повлиять — военные успехи ВСУ".

В частности успешное продвижение украинских защитников на фронте может стать подспорьем для более активной помощи со стороны Запада и наоборот. Поэтому до конца войны главным "регулятором" стоимости доллара, скорее всего, останется наша армия.

Это подтверждается свежим курсом, ведь украинцы сумели отстоять несколько населенных пунктов на Донбассе и южном направлении фронта. Об этом свидетельствуют актуальные карты боев в Украине. Добавляет "огня" в ситуацию и мельтешение российских оккупантов на Херсонщине, которые занервничали из-за приближения ВСУ.

В целом же стоимость доллара на черном рынке во время покупки на утро 6 июля составляет 35,20 грн, а в продаже — 35,33 грн. Оба показателя значительно ниже, чем днем ранее.

Курс валют на черном рынке Украины 6 июля

Демонстрирует падение в цене и евро. Сейчас при покупке за европейскую валюту просят 36,15 грн, что сразу на 45 копеек меньше показателей вторника. В продаже евро стоит 36,40 грн, и это дешевле на 40 копеек.

Стоимость иностранных валют на межбанке вы можете узнать из инфографик ниже:

Курс доллара в банках Украины 6 июля

Курс евро в банках Украины 6 июля

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