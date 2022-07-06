Вартість валюти на чорному ринку зараз залежить від ЗСУ: чи підтверджує це свіжий курс

Поки що ціна іноземної валюти особливих побоювань не викликає

Американський долар починає поступово знижуватись у ціні на чорному ринку, чим не тільки тягне за собою євро, а й зміцнює позиції гривні. Так, на ранок середи, 6 липня, за американську валюту у продажу просять 35,33 грн, що на сім копійок дешевше, ніж минулого банківського дня.

Таку інформацію надає аналітичний портал "Мінфін". Тим часом, економічний експерт Олександр Охріменко прогнозує залежність курсу долара в майбутньому від однієї-єдиної речі — тактичних і практичних успіхів української армії на фронті.

Загалом він припускає, що нинішній курс із середнім показником 35,5 грн/долар є вже звичним для України у стані війни, тому навряд різко зміниться. На це, вважає експерт, не надто зможуть вплинути зміни в експорті чи надходження міжнародної фінансової допомоги.

"Вони швидше виконують роль підтримки нинішнього курсу, адже щоб гривня зміцнилася, обсяги експорту та фіндопомоги мають бути приблизно втричі вищі нинішніх, — пояснює Охріменко. — Тому єдиний чинник, який може на це вплинути, — військові успіхи ЗСУ".

Зокрема, успішне просування українських захисників на фронті може стати підмогою для більш активної допомоги з боку Заходу і навпаки. Тому до кінця війни головним "регулятором" вартості долара, найімовірніше, залишиться наша армія.

Це підтверджується свіжим курсом, адже українці зуміли відстояти кілька населених пунктів на Донбасі та південному напрямі фронту. Про це свідчать актуальні карти боїв в Україні. Додає "вогню" в ситуацію і миготіння російських окупантів на Херсонщині, які занервували через наближення ЗСУ.

Загалом вартість долара на чорному ринку під час купівлі на ранок 6 липня становить 35,20 грн, а у продажу — 35,33 грн. Обидва показники значно нижчі, ніж днем раніше.

Курс валют на чорному ринку України 6 липня

Демонструє падіння в ціні і євро. Зараз при купівлі за європейську валюту просять 36,15 грн, що одразу на 45 копійок менше від показників вівторка. У продажу євро коштує 36,40 грн, і це дешевше на 40 копійок.

Вартість іноземних валют на міжбанку ви можете дізнатись з інфографік нижче:

Курс долара у банках України 6 липня

Курс євро у банках України 6 липня

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