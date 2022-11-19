На украинских рынках на четверть снизилась цена популярного овоща

Темпы сбыта огурцов на рынках страны значительно снизились

В Украине, кроме таких популярных товаров, как гречка, яйца и мука, цены начали падать еще и на огурцы. Речь идет о тепличном овоще, который прибывает на украинские рынки из Турции.

Как пишет издание EastFruit, расценки поползли вниз даже несмотря на довольно ограниченное предложение этой категории товаров на отечественных тепличных комбинатах. По словам аналитиков, систематически отслеживающих ценовую ситуацию в Украине, сейчас турецкий огурец стоит на опте около 48-60 гривен за килограмм, что дешевле, чем на прошлой неделе.

"Сложившуюся ситуацию операторы рынка связывают, прежде всего, с существенным увеличением предложения недорогой продукции из Турции. Кроме того, темпы сбыта огурца на украинском рынке за последнюю неделю заметно снизились, что негативно сказывается на общем уровне цен", — объяснил эксперт.

По его словам, на сегодняшний турецкий огурец на большом опте предлагают по 48-60 гривен за один килограмм и эти ценники на 25% меньше, чем на прошлой неделе.

Что касается украинских огурцов, то их сейчас предлагают только единицы единичных комбинатов. В то же время, ссылаясь на ограниченное предложение этого товара цены ставят на уровне 75-80 гривен за один килограмм.

"Ограниченное предложение на рынке огурцов из местных тепличных комбинатов и достаточно высокие цены на эту продукцию были основной причиной, по которой импортеры увеличили поставки огурцов из Турции", — объяснили специалисты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в украинских магазинах стали дешевле еще два популярных товара — сахар и масло.

Также напомним, как в Украине поползли вверх цены на один из сезонных и популярных овощей — на морковь.