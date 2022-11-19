На українських ринках на чверть впала ціна популярного овоча

Темпи збуту огірків на ринках країни значно зменшилися

В Україні, крім таких популярних товарів як гречка, яйця та борошно, ціни почали падати ще й на огірки. Мова йде про тепличний овоч, який прибуває на українські ринки з Туреччини.

Як пише видання EastFruit, розцінки поповзли донизу навіть попри досить обмежену пропозицію цієї категорії товарів на вітчизняних тепличних комбінатах. За словами аналітиків, які систематично відстежують цінову ситуацію в Україні, наразі турецький огірок коштує на опті близько 48-60 гривень за кілограм, що дешевше, аніж упродовж минулого тижня.

"Ситуацію, що склалася, оператори ринку пов’язують, перш за все, із суттєвим збільшенням пропозиції недорогої продукції з Туреччини. Крім того, темпи збуту огірка на українському ринку за останній тиждень помітно знизилися, що негативно позначається на загальному рівні цін", — пояснив експерт.

За його словами, станом на сьогоднішній турецький огірок на великому опті пропонують по 48-60 гривень за один кілограм і ці цінники на 25% менші, аніж на минулому тижні.

Що стосується українських огірків, то їх зараз пропонують лише одиниці одиничних комбінатів. Водночас, посилаючись на обмежену пропозицію цього товару, ціни ставлять на рівні 75-80 гривень за один кілограм.

"Обмежена пропозиція на ринку огірків із місцевих тепличних комбінатів та досить високі ціни на цю продукцію були основною причиною, через яку імпортери збільшили постачання огірків із Туреччини", — пояснили спеціалісти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в українських магазинах стали дешевшими ще два популярні товари — цукор та олія.

Також нагадаємо, як в Україні поповзли вгору ціни на один з сезонних та найпопулярніших овочів — на моркву.