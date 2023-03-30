Блокировка отчетов бизнеса: в Раде дали налоговикам важный совет

Нина Южанина прокомментировала "Телеграфу" новые проблемы предпринимателей из-за бюрократии НС

Типичные ошибки в декларациях представителей малого и среднего бизнеса и физлиц-предпринимателей (в Украине известны как ФОП) не существенны, поэтому Налоговая служба (НС) должна сама эти недостатки и несоответствия исправлять в автоматическом режиме.

Такое мнение "Телеграфу" высказала Нина Южанина, народный депутат Украины из фракции "Европейская Солидарность", член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, ранее Центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками сообщило, что при представлении налоговой отчетности выявились пять наибольших ошибок, из-за которых налоговики не принимают декларации от бизнеса и начисляют предпринимателям штрафы.

"Исчерпывающий перечень обязательных реквизитов, которые должна содержать налоговая декларация, определен в пункте 48.3 статьи 48 Налогового Кодекса. Налоговики подчеркивают: в случае если плательщиком налога в налоговой декларации не заполнен хотя бы один из обязательных реквизитов, то такая декларация не считается поданой. Честно, сразу вспомнила большое количество сообщений в соцсетях относительно непутевых форм отчетности, которые предусматривают "крестики", которые мелким шрифтом требуют дополнительной информации, имеющейся у контролирующего органа и которая должна сразу "самостоятельно" попадать в декларацию. Из пяти перечисленных пунктов есть ли хотя бы один существенный? Нет!", — отмечает парламентарий.

Она подтвердила, что из-за таких несущественных типичных ошибок в отчетности предпринимателей их декларации не принимают по формальным признакам.

"Почему система не настроена на помощь плательщику? И почему контролирующий орган не производит настройки системы так, чтобы эти ошибки не были допущены (автоматическое исправление, например, по п. 2, п. 3, п. 4)?", — возмущается Нина Южанина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о налоговой реформе 10-10-10 в смысле, это маркетинговый трюк или спасение украинской экономики.

Также сообщалось, что последняя попытка обновить существующую систему налогообложения в Украине – вернуть акциз на топливо – не нашла поддержки у народных депутатов. Законопроект даже не нашел голосов, необходимых для включения в повестку дня работы сессии ВРУ.