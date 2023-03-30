Блокування звітів від бізнесу: в Раді дали податківцям важливу пораду

Ніна Южаніна прокоментувала "Телеграфу" нові проблеми підприємців через бюрократію ПС

Типові помилки в деклараціях представників малого та середнього бізнесу і фізосіб-підприємців (в Україні відомі як ФОП) не є суттєвими, відтак Податкова служба повинна сама ці недоліки і невідповідності виправляти в автоматичному режимі.

Таку думку "Телеграфу" висловила Ніна Южаніна, народна депутатка України з фракції "Європейська Солідарність", членкиня Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше Центральне міжрегіональне управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків повідомило, що при поданні податкової звітності виявилися п'ять найбільших помилок, через які податківці не приймають декларації від бізнесу та нараховують штрафи.

"Вичерпний перелік обов’язкових реквізитів, які повинна містити податкова декларація, визначено пункті 48.3 статті 48 Податкового Кодексу. Податківці наголошують: у разі якщо платником податку у податковій декларації не заповнений хоча б один із обов’язкових реквізитів, то така декларація не вважається поданою. Чесно, відразу згадала велику кількість дописів у соцмережах щодо недолугих форм звітності, які передбачають "хрестики", що дрібним шрифтом вимагають додаткової інформації, яка є у контролюючого органу і яка має відразу "самостійно" потрапляти до декларації. З п'яти перелічених пунктів чи є хоча б один суттєвий? Ні!", — зазначає парламентар.

Вона підтвердила, що через такі несуттєві типові помилки у звітності підприємців їхні декларації не приймають через формальні ознаки.

"Чому система не налаштована на допомогу платнику? І чому контролюючий орган не робить налаштування системи так, щоб ці помилки не були допущені (автоматичне виправлення, наприклад, щодо п. 2, п. 3, п. 4)?", — обурюється Ніна Южаніна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про податкову реформу 10-10-10 в сенсі, це маркетинговий трюк чи порятунок української економіки.

Також повідомлялося, що остання спроба оновити існуючу систему оподаткування в Україні – повернути акциз на паливо – не знайшла підтримки у народних депутатів. Законопроєкт навіть не знайшов голосів, необхідних для включення до порядку денного роботи сесії ВРУ.