Уровень радиации в Чернобыле из-за россиян вырос аномально: подробности

О свежих данных по радиации в Чернобыльской зоне рассказал глава МАГАТЭ

Во вторник, 26 апреля, гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси назвал уровень радиации на месте аварии на Чернобыльской АЭС "аномальным", заявив, что непродолжительная российская оккупация этого района была "очень и очень опасной".

Об этом сообщает barrons.com.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

"Уровень радиации, я бы сказал, аномальный. Были моменты, когда уровень радиации повышался из-за перемещения тяжелой техники, которую российские войска привозили сюда, и когда они уходили", — заявил Гросси во время визита в годовщину самой страшной ядерной катастрофы в мире.

Российские войска заняли это место 24 февраля, в первый день вторжения россии в Украину, взяв в плен украинских солдат и персонал станции. Оккупация продолжалась до конца марта и вызвала глобальные опасения по поводу ядерных утечек. Кроме того, российские солдаты подверглись радиационному облучению после того, как рыли укрепления во многих местах на этом месте и поднимали облака пыли своей бронетехникой.

Напомним, что из-за действий оккупантов могла произойти новая катастрофа — на ЧАЭС отключалась электроэнергия, критически важная для охлаждения, а также горел лес в зоне, что могло привести к распространению пыли на очень большие расстояния.