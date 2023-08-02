Антиукраинских фанатов в Польше настигнет карма

Группа польских фанатов открыто выступает против Украины

Футбольный клуб "Шленск" (Вроцлав) отреагировал на антиукраинские баннеры на матче 2-го тура чемпионата Польши сезона 2023/24 против "Заглембе" (1:2).

Об этом сообщает sportowefakty. Представитель клуба заверил, что клуб не согласен с действиями горстки болельщиков. Кроме того, "Шленск" заверил, что проведет расследования касательно фанов, которые развернули скандальные баннеры. Руководство команды хочет найти и наказать фанатов, запретив им посещать домашние матчи.

В клубе добавили, что охранники на входе арены не смогли обнаружить баннеры у болельщиков, ведь им запрещено делать личный досмотр. Кроме того, в "Шленске" считают, что баннеры могли быть расписаны в туалетах стадиона, где нет видеокамер.

"Видеозапись с камер, установленных на объекте, будет проанализирована. Как организатор, мы можем подать заявку на запрет на посещение стадиона людьми, личность которых можно установить", — заявили в "Шленске".

Отметим, на матче группа польских фанатов вывесила несколько баннеров, в частности "Остановите украинизацию Польши" и "Украинцы мордовали детей на Волыни".

Напомним, фанаты "Шленска" не в первый раз выступают против Украины. На одном из матчей они провели акцию против поставки помощи нашей стране.