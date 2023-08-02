Антиукраїнських фанатів у Польщі наздожене карма

Група польських фанатів відкрито виступає проти України

Футбольний клуб "Шльонськ" (Вроцлав) відреагував на антиукраїнські банери на матчі 2-го туру чемпіонату Польщі сезону 2023/24 проти "Заглембе" (1:2).

Про це повідомляє sportowefakty. Представник клубу запевнив, що клуб не згоден із діями невеликої групи вболівальників. Крім того, "Шльонськ" запевнив, що проведе розслідування щодо фанів, які розгорнули скандальні банери. Керівництво команди хоче знайти та покарати фанатів, заборонивши їм відвідувати домашні матчі.

У клубі додали, що охоронці на вході арени не змогли знайти банери у вболівальників, адже їм заборонено робити особистий огляд. Крім того, у "Шльонську" вважають, що банери могли бути розписані у туалетах стадіону, де немає відеокамер.

"Відеозапис із камер, встановлених на об’єкті, буде проаналізовано. Як організатор, ми можемо подати заявку на заборону на відвідування стадіону людьми, особу яких можна встановити", — заявили в "Шльонську".

Зазначимо, на матчі група польських фанатів вивісила кілька банерів, зокрема "Зупиніть українізацію Польщі" та "Українці мордували дітей на Волині".

Нагадаємо, фанати "Шльонська" не вперше виступають проти України. На одному з матчів вони провели акцію проти постачання допомоги нашій країні.