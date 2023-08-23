"Динамо" может переехать в другую страну: что известно

"Динамо" пока без поражений выступает на арене в Бухаресте

Киевское "Динамо" планирует изменить место проведения домашних матчей в еврокубках. Как известно, киевляне ведут борьбу за выход в групповой этап Лиги конференций. 24 августа они сыграют первый матч квалификации с турецким "Бешикташем".

По информации Telegram-канала BuckarooBanzai, столичная команда может переехать из Румінии в Польшу. Сейчас киевляне проводят еврокубковые матчи в Бухаресте.

По данным источника, есть два города, которые рассматривает "Динамо".

"Одним из стадионов, который рассматривал клуб, был стадион в Сосновке, но здесь у Ракова есть приоритет. Другие города – Лодзь и Краков", – говорится в сообщении.

При этом источник отмечает, что вряд ли киевляне пойдут на такой шаг, ведь в Бухаресте проще со стороны логистики. В столице Румынии "Динамо" уже провело один матч — там они обыграли греческий "Арис" со счетом 2:1 на прошлой стадии квалификации и пробились в следующую.

Что касается игр с "Бешикташем", то первая игра пройдет в Бухаресте 24 августа, а ответная встреча состоится в Стамбуле 31 августа.

Отметим, что матчи чемпионата Украины "Динамо" проводит на стадионе в Киеве.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в 4-м туре УПЛ "Динамо" неожиданно проиграло "Черноморцу".