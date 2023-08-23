"Динамо" може переїхати до іншої країни: що відомо

"Динамо" поки що без поразок виступає на арені в Бухаресті

Київське "Динамо" планує змінити місце проведення домашніх матчів у єврокубках. Як відомо, на даному етапі кияни грають у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій із турецьким "Бешикташем".

За інформацією Telegram-каналу BuckarooBanzai, столична команда може переїхати з Румінії до Польщі. Наразі кияни проводять єврокубкові матчі у Бухаресті.

За даними джерела, є два міста, які розглядає "Динамо".

"Одним із стадіонів, який розглядав клуб, був стадіон у Соснівці, але тут у Ракова є пріоритет. Інші міста – Лодзь та Краків", – йдеться у повідомленні.

При цьому джерело наголошує, що навряд чи кияни підуть на такий крок, адже у Бухаресті простіше з боку логістики. У столиці Румунії "Динамо" вже провело один матч — там вони обіграли грецький "Аріс" з рахунком 2:1 на минулій стадії кваліфікації та пробилися до наступної.

Що стосується ігор з "Бешикташем", то перша гра пройде в Бухаресті 24 серпня, а зустріч у відповідь відбудеться в Стамбулі 31 серпня.

Зазначимо, що матчі чемпіонату України "Динамо" проводить на стадіоні у Києві.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у 4-му турі УПЛ "Динамо" несподівано програло "Чорноморцю".