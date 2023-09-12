Италия - Украина: хозяева поля открыли счет (видео)

Украинцы идут вторыми в своей группе

В Милане проходит матч отборочного цикла чемпионата Европы-2024 между командами Италии и Украины. На 13-й минуте встречи итальянцы вышли вперед.

Гол в ворота нашей команды забил Давиде Фраттези, представляющий миланский "Интер". Хавбек получил передачу от Маттиа Дзакканьи и точно пробил с линии штрафной.

С первых минут итальянцы прижали наших футболистов к своим воротам и не перестают штурмовать владения Георгия Бущана. Футболисты сборной Украины пока опасных моментов не создавали.

Напомним, что украинские футболисты несколько дней назад сенсационно отобрали очки у сборной Англии. В то же время итальянцы потеряли очки в матче против Северной Македонии (1:1).

После четырех сыгранных матчей в активе сборной Украины семь набранных очков, в то время как итальянцы набрали четыре балла. Примечательно, что у сборной Италии есть игра в запасе.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в рф назвали игру между сборной Украины и Англии "договорняком"