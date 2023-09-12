Італія — Україна: господарі поля відкрили рахунок (відео)

Українці йдуть другим у своїй групі

У Мілані проходить матч відбірного циклу чемпіонату Європи-2024. На 13-й хвилині зустрічі італійці вийшли вперед.

Гол у ворота нашої команди забив Давіде Фраттезі, який представляє міланський "Інтер". Хавбек отримав передачу від Маттіа Дзакканьї та точно пробив з лінії штрафного майданчика.

Із перших хвилин італійці притиснули наших футболістів до своїх воріт і не перестають штурмувати володіння Георгія Бущана. Футболісти збірної України поки що небезпечних моментів не створювали.

Нагадаємо, що українські футболісти кілька днів тому сенсаційно відібрали очки у збірної Англії. У той же час, італійці втратили очки в матчі проти Північної Македонії (1:1).

Після чотирьох зіграних матчів в активі збірної України сім набраних очок, тоді як італійці набрали чотири бали. Примітно, що збірна Італії має гру в запасі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в росії назвали гру між збірною України та Англії "договорняком"