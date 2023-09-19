"Нам их будет не хватать": тренер "Шахтера" рассказал о проблеме перед матчем с "Порту"

Украинская команда стартует в еврокубках

Вечером 19 сентября донецкий "Шахтер" сыграет против португальского "Порту" в матче Лиги чемпионов. Перед игрой наставник "горняков" Патрик ван Леувен рассказал о проблемах команды.

По словам нидерландского специалиста, "Шахтеру" будет не хватать ключевых футболистов в обороне, передает официальный сайт "горняков". В частности, встречу пропустят Николай Матвиенко, Валерий Бондарь и Дмитрий Чигринский.

Тренер отметил, что некоторые футболисты его команды выбыли из игры еще несколько недель назад, поэтому другие игроки получили время для того, чтобы поработать на их позициях.

"Нам их будет не хватать, но у нас достаточно качественных футболистов, чтобы продолжать прогрессировать. Ризнык приехал вместе с командой, поэтому с ним все хорошо", — сказал ван Леувен.

Также наставник высказался и о силе соперника. По словам главного тренера "Шахтера", за игрой "Порту" интересно наблюдать.

"В прошлых сезонах "Порту" всегда был одной из команд, на которых я обращал внимание, потому что они имеют схожие с моими представлениями о футболе и развитии игроков, обеспечивающих им возможность играть в первой команде. Также все эти годы в футболе у нас есть друзья, которые работают с "Порту", поэтому всегда приятно встретиться с ними", — отметил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, где можно посмотреть онлайн матч "Шахтер" — "Порту". Также мы публиковали прогноз букмекеров на этот матч.