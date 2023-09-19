"Нам їх не вистачатиме": тренер "Шахтаря" розповів про проблему перед матчем з "Порту"

Українська команда стартує у єврокубках

Увечері 19 вересня донецький "Шахтар" зіграє проти португальського "Порту" у матчі Ліги чемпіонів. Перед грою наставник "гірників" Патрік ван Леувен розповів про проблеми команди.

За словами нідерландського фахівця, "Шахтарю" не вистачатиме ключових футболістів в обороні, передає офіційний сайт "гірників". Зокрема, зустріч пропустять Микола Матвієнко, Валерій Бондар та Дмитро Чигринський.

Тренер зазначив, що деякі футболісти його команди вибули з гри ще кілька тижнів тому, тож інші гравці отримали час для того, щоб попрацювати на їхніх позиціях.

"Нам їх не вистачатиме, але у нас достатньо якісних футболістів, щоб продовжувати прогресувати. Різник приїхав разом із командою, тому з ним все добре ", — сказав ван Леувен.

Також наставник висловився і про силу суперника. За словами головного тренера "Шахтаря", за грою "Порту" цікаво спостерігати.

"У минулих сезонах "Порту" завжди був однією з команд, на яких я звертав увагу, тому що вони мають схожі з моїми уявленнями про футбол та розвиток гравців, які забезпечують їм можливість грати у першій команді. Також усі ці роки у футболі у нас є друзі, які працюють із "Порту", тому завжди приємно зустрітися з ними", — зазначив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, де можна переглянути онлайн матч "Шахтар" — "Порту". Також ми публікували прогноз букмекерів на цей матч.