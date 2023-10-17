Мальте будет непросто: известен состав сборной Украины на важный матч отбора Евро-2024

Сборная Украины 17 октября проведет важнейший матч отбора чемпионата Европы-2024. Подопечные Сергея Реброва сойдутся в очном противостоянии с аутсайдером группы командой Мальты.

На поединок с откровенно слабым соперником тренерский штаб выставил основной состав, передает "Телеграф". На поле появятся звезды украинской сборной, выступающие в чемпионате Англии.

Мальта: Бонелло, Камензули, Жан Борг, Пепе, Стив Борг, Джозеф Мбонг, Николай Мускат, Янкам, Гийомье, Пол Мбонг, Нвоко

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Зинченко, Судаков, Мудрик, Ванат, Довбик

Запасные: Бущан, Ризнык, Михайличенко, Сваток, Попов, Конопля, Назарина, Пихаленок, Буяльский, Русин, Зубков, Яремчук

По итогам шести туров у сборной Украины 10 очков, в то время как итальянцы набрали столько же очков и идут на втором месте турнирной таблицы. В этот же вечер итальянцы сыграют на выезде с англичанами.

Ранее "Телеграф" писал о том, что сборная Украины неудачно начала квалификацию на Евро-2024, уступив на выезде Англии (0:2). После назначения Сергея Реброва на пост главного тренера Сине-желтые обыграли команду Северной Македонии (3:2) и национальную сборную Мальты (1:0).