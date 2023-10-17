Мальте буде непросто: відомий склад збірної України на важливий матч відбору Євро-2024

Збірна України 17 жовтня проведе найважливіший матч добору чемпіонату Європи-2024. Підопічні Сергія Реброва зійдуться у очному протистоянні із аутсайдером групи командою Мальти.

На поєдинок із відверто слабким суперником тренерський штаб виставив основний склад, передає "Телеграф". На полі з’являться зірки української збірної, які виступають у чемпіонаті Англії.

Мальта: Бонелло, Камензулі, Жан Борг, Пепе, Стів Борг, Джозеф Мбонг, Микола Мускат, Янкам, Гійом’є, Пол Мбонг, Нвоко

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Сидорчук, Зінченко, Судаков, Мудрик, Ванат, Довбик

Запасні: Бущан, Різник, Михайличенко, Сваток, Попов, Конопля, Назаріна, Пихаленок, Буяльський, Русин, Зубков, Яремчук

За підсумками шести турів у збірної України 10 очок, тоді як італійці набрали стільки ж очок та йдуть на другому місці турнірної таблиці. Цього ж вечора італійці зіграють на виїзді з англійцями.

Раніше "Телеграф" писав про те, що збірна України невдало розпочала кваліфікацію на Євро-2024, поступившись на виїзді Англії (0:2). Після призначення Сергія Реброва на посаду головного тренера Синьо-жовті обіграли команду Північної Македонії (3:2) та національну збірну Мальти (1:0).