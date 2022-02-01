Гороскоп на 1 февраля: Близнецам не стоит слушать чужие советы, а Скорпионам - быть в одиночестве
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Астрологи советуют полагаться только на собственный опыт и знания
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в первый день китайского Нового года.
Источник: dailyhoro.ru
Овен (21 марта — 20 апреля)
Овнам сегодня нужно расценивать препятствия не как проблему, а как новый источник мудрости. Однако астрологи рекомендуют не рисковать.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Звезды сегодня будут оценивать такое качество как доброта. Поэтому не стоит отвечать агрессией на агрессию, иначе потеряете поддержку ночных светил на долгое время.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Не принимайте непрошенные советы знакомых. Вашего опыта и знаний хватит на то, чтобы решить возникшую проблему.
Рак (22 июня — 22 июля)
Ракам сегодня стоит проявить свою самостоятельность и целеустремленность. Только своими силами удастся достичь желаемой цели.
Лев (23 июля — 23 августа)
Хороший день для обучения, освоения новых профессиональных навыков. Львам нужно следовать только собственной интуиции.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Встречи с неприятными людьми Девам не избежать. Не будьте сегодня конфликтны и старайтесь решать проблемы без участия посторонних.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Весам астрологи советуют избегать перегрузок как на работе, так и дома. Сегодня не стоит браться за новые дела.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Хорошей идеей будет провести время с близкими людьми. Сегодня Скорпионам нужно избегать уединения.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Не рискуйте сегодня и не ввязывайтесь в авантюры. Ночные светила будут на стороне бдительных и внимательных Стрельцов.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Не бойтесь трудностей на своем жизненном пути. Это только закалит ваш характер.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Благоприятное время для дел, связанных со здоровьем. Удачное время для занятий спортом, избавления от вредных привычек.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Рыбам сегодня стоит мыслить позитивно. Только хорошее настроение поспособствует в новых начинаниях.
Напомним, что с 1 февраля 2022 год будет под покровительством Черного Водяного Тигра. Какие трудности сулят звезды и планеты 4 знакам Зодиака согласно раскладу Таро — читайте в нашем материале.
Но помните, что бы вам не предсказывали астрологи, уморительные шутки от "Телеграфа" всегда поднимут настроение!
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