Гороскоп на 1 февраля: Близнецам не стоит слушать чужие советы, а Скорпионам - быть в одиночестве

Астрологи советуют полагаться только на собственный опыт и знания

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 февраля, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в первый день китайского Нового года.

Источник: dailyhoro.ru

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам сегодня нужно расценивать препятствия не как проблему, а как новый источник мудрости. Однако астрологи рекомендуют не рисковать.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Звезды сегодня будут оценивать такое качество как доброта. Поэтому не стоит отвечать агрессией на агрессию, иначе потеряете поддержку ночных светил на долгое время.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не принимайте непрошенные советы знакомых. Вашего опыта и знаний хватит на то, чтобы решить возникшую проблему.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам сегодня стоит проявить свою самостоятельность и целеустремленность. Только своими силами удастся достичь желаемой цели.

Лев (23 июля — 23 августа)

Хороший день для обучения, освоения новых профессиональных навыков. Львам нужно следовать только собственной интуиции.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Встречи с неприятными людьми Девам не избежать. Не будьте сегодня конфликтны и старайтесь решать проблемы без участия посторонних.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам астрологи советуют избегать перегрузок как на работе, так и дома. Сегодня не стоит браться за новые дела.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Хорошей идеей будет провести время с близкими людьми. Сегодня Скорпионам нужно избегать уединения.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не рискуйте сегодня и не ввязывайтесь в авантюры. Ночные светила будут на стороне бдительных и внимательных Стрельцов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не бойтесь трудностей на своем жизненном пути. Это только закалит ваш характер.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Благоприятное время для дел, связанных со здоровьем. Удачное время для занятий спортом, избавления от вредных привычек.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Рыбам сегодня стоит мыслить позитивно. Только хорошее настроение поспособствует в новых начинаниях.

Напомним, что с 1 февраля 2022 год будет под покровительством Черного Водяного Тигра. Какие трудности сулят звезды и планеты 4 знакам Зодиака согласно раскладу Таро — читайте в нашем материале.

Но помните, что бы вам не предсказывали астрологи, уморительные шутки от "Телеграфа" всегда поднимут настроение!