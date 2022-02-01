Гороскоп на 1 лютого: Близнюкам не варто слухати чужі поради, а Скорпіонам – бути на самоті

Астрологи радять покладатися лише на власний досвід та знання

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 лютого, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки та що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у перший день китайського Нового року.

Джерело: dailyhoro.ru

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам сьогодні потрібно розцінювати перешкоди не як проблему, а як нове джерело мудрості. Проте астрологи радять не ризикувати.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Зірки сьогодні оцінюватимуть таку якість як доброта. Тому не варто відповідати агресією на агресію, інакше втратите підтримку нічних світил на тривалий час.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Не приймайте непрохані поради знайомих. Вашого досвіду і знань вистачить на те, щоб розв'язувати виниклу проблему.

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Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам сьогодні варто проявити свою самостійність та цілеспрямованість. Тільки самотужки вдасться досягти бажаної мети.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Гарний день для навчання, освоєння нових професійних навичок. Левам слід слідувати лише власній інтуїції.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Зустрічі з неприємними людьми Дівам не уникнути. Не будьте сьогодні конфліктними та намагайтеся розв'язувати проблеми без участі сторонніх.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам астрологи радять уникати перевантажень як на роботі, так і вдома. Сьогодні не варто братися за нові справи.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Гарною ідеєю буде провести час із близькими людьми. Сьогодні Скорпіонам треба уникати усамітнення.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не ризикуйте сьогодні та не вплутуйтесь в авантюри. Нічні світила будуть на боці пильних та уважних Стрільців.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Не бійтеся труднощів на своєму життєвому шляху. Це тільки загартує ваш характер.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сприятливий час для справ, пов’язаних зі здоров’ям. Вдалий час для занять спортом, позбавлення шкідливих звичок.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам сьогодні варто мислити позитивно. Тільки гарний настрій сприятиме у нових починаннях.

Нагадаємо, що з 1 лютого 2022 рік буде під заступництвом Чорного Водяного Тигра. Які труднощі обіцяють зірки й планети 4 знакам Зодіаку згідно з розкладом Таро — читайте в нашому матеріалі.

Але пам’ятайте, що б вам не передбачали астрологи, гуморні жарти від "Телеграфу" завжди піднімуть настрій!