"Думаю, уже в этом году": Илья Пономарев о событии, которое запустит процесс смещения путина

Политик рассказал "Телеграфу", как в рф можно демонтировать режим и почему там пока нет массовых бунтов

Среди наиболее обсуждаемых тем по поводу изменений в россии на фоне войны в Украине особое место занимает вопрос "дворцовых переворотов". Помимо разнообразия мнений всевозможных экспертов на этот счет добавляют масла в огонь слухи о болезни диктатора рф путина, его двойниках, трениях с его ближайшим окружением и прочее.

Возможна ли смена власти в сегодняшней россии и как это может происходить, "Телеграф" расспросил Илью Пономарева, экс-депутата Госдумы рф, оппозиционера и вдохновителя "Съезда народных депутатов россии".

В первой части интервью политик рассказал, как могут дальше развиваться события после рейда РДК на российскую территорию , сильно ли эта акция добровольцев ударила по путину и какие проблемы кремля вскрыл этот инцидент.

Предлагаем вашему вниманию вторую часть интервью с Ильей Пономаревым.

"Конечно, российская элита хочет замирения с Западом"

— На прошлой неделе олигарх Олег Дерипаска резко высказался об экономическом курсе кремля. Как следует понимать это заявление — между элитами рф и кремлем начинаются какие-то трения? К чему они могут привести?

— Трения не начинаются. Олег Дерипаска с самого начала этой "спецоперации" ни разу не подвергал сомнениям политическую целесообразность всего этого. Но с самого начала говорил, что это будут экономически самоубийственные действия. Он говорил об этом последовательно с первых дней войны. Никакой сенсации здесь нету, он продолжает говорить то, что говорил всегда.

Это полностью отражает настроения российских бизнес-элит и всего экономического блока правительства. И не только, кстати, экономического, а вообще — правительства. Они считают, что это большая проблема, с ними не посоветовались, когда начинали войну. Они выполняют приказы и указания первого лица (путина. — Авт.) и являются лояльными ему. То есть также, как и Дерипаска сохраняет свою лояльность. Понятно, они говорят, что проблемы будут нарастать, поэтому ребята, давайте что-то с этим делать.

— Сейчас много говорят о "дворцовых переворотах" в россии. По какому все-таки сценарию будет меняться власть в рф?

— Понимаете, чтобы был какой-то переворот и так далее, необходимо, чтобы возникла политическая альтернатива. Если не путин, то кот (мем про кота появился в рунете после возникновения изображения путина с котом и стал шутливой альтернативой предвыборному тезису партии "Единая россия" — "Если не путин, то кто?". — Авт.). То есть, куда надо "переворачиваться", кто станет руководителем, какая будет система.

Конечно, российская элита хочет замирения с Западом. Безусловно. Но они должны для этого найти, собственно, политическую альтернативу, а ее на данный момент нет. Почему мы и занимаемся "Съездом народных депутатов" — равно для того, чтобы создать политическую альтернативу, которая была бы всем понятна, которая была бы признана Западом.

И после признания Западом будет признание российской элитой того, что такая политическая альтернатива существует. В тот момент, когда такая альтернатива станет наглядной, тогда можно соответственно ожидать каких-то действий.

Я думаю, что в конечном итоге будет движение процесса сверху и снизу. То есть, чтобы переворот был успешный, необходимо, чтобы были вооруженные силы. А на данный момент вооруженные силы есть только у нас — соответственно в составе украинской армии (легион "Свобода россии". — Авт.). Каких-то других нет.

Таким образом, для того, чтобы любые политические перемены стали успешными, необходимо, чтобы эти два процесса сошлись в одной точке. Считаю, что чистая попытка что-то сделать снизу без того, чтобы что-то было сверху, это тоже нереально. Поэтому задача — дать данную политическую альтернативу. Это я считаю вообще важнейшей первоочередной и практической задачей, которая перед нами стоит.

— По вашему мнению, что на сегодняшний день не так с оппозицией в россии, ведь по Конституции рф (31 статья) граждане могут собираться без лимитирования числа участников митингов? Что должно такое случится, чтобы на Красную площадь, скажем, вышел миллион демонстрантов?

— А зачем им туда выходить? Что там сделает безоружный миллион демонстрантов на площади? Ничего.

— Миллион человек это все равно же сила…

— Они не сделают ничего, и все это прекрасно понимают. Первое, что необходимо сделать — раздать людям оружие. Тогда они выйдут. А без этого не выйдут. Поэтому сначала должно возникнуть в москве вооруженное подразделение, а тогда к нему присоединятся выходящие люди. А просто выходить, чтобы их дубинками разогнали, повязали и бросили в кутузку, то на данный момент уже люди точно знают, что это ни к чему не приводит. Поэтому они и не выходят.

— Насколько могут быть массовыми антипутинские протесты в регионах россии? В этом ключе можно вспомнить Хабаровск (где протест длился много месяцев, а людей без оружия не трогала даже полиция), акции протеста против мобилизации на Кавказе и т.д.

— В Хабаровске они же ничего и не добились. Это как раз является дополнительной иллюстрацией. У социологов есть термин — "Синдром выученной беспомощности". То есть люди знают, что они выходят и ничего не происходит. Вот это является основной проблемой. Именно поэтому я и говорю, что вопрос вооруженного сопротивления (в россии. — Авт.) является ключевым.

— Сколько времени на этот процесс может потребоваться (изменения на уровне элит, активизация оппозиции рф, включение военного фактора)?

— Все зависит от ситуации на фронте. Чем хуже будет российской армии на фронте, тем быстрее начнутся перемены внутри самой россии. Я считаю, что триггерным событием будет вход украинской армии в Крым. Думаю, в этом году это произойдет, и после этого следует ожидать резкой активизации в россии.