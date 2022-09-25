Ценник в 50 гривен маловероятен: финансист дал оптимистический прогноз по курсу доллара в Украине

Дальнейшая судьба курса доллара будет зависеть от развития ситуации на фронте

Пока Национальный банк Украины уверяет, что курс доллара по отношению к гривне в ближайшее время меняться не будет, на черном рынке происходят совсем другие вещи и американская валюта дорожает. Так, на утро воскресенья, 25 сентября, обменники покупают доллар по 42,60 грн, а продают по 42,80 грн.

Об этом свидетельствуют данные Минфина. Между тем, средний курс доллара в банках установился на уровне 41,70 (покупка) и 42,80 (продажа) — за сутки было незначительное подорожание на 0,05 копеек.

Курс валют в Украине 25 сентября

Такая динамика роста доллара приводит панику в обществе, а некоторые эксперты усугубляют ситуацию прогнозами, что американская валюта может вырасти в цене до 50 гривен и больше. Однако инвестиционный банкир Сергей Фурса отмечает, что на курс валют будет прямо влиять ситуация в стране, в частности, развитие событий на фронтах. А спрогнозировать ситуацию там, соответственно, и курс доллара на 2023 год — невозможно.

"Мы слишком много внимания уделяем курсу, который закладывается в бюджет. Последние 3 – 4 года постоянно что-то закладывается в бюджет. Все говорят: "Вот, смотрите! Что закладывается в бюджет". Потом это никогда не совпадает с реальностью. И оно не должно совпадать, ведь это прогноз, а прогноз может быть неточным, точный прогноз – это вообще удача", — сказал Фурса в комментарии "24 каналу".

По словам эксперта, чисто теоретически официальный курс доллара, как ранее закладывал Нацбанк в макроэкономическом прогнозе, может достигнуть 50 гривен в конце следующего года, но вероятность очень низкая.

"Но будет ли он таким – не знаю. Конец следующего года – это 14 месяцев. У нас с начала войны прошло 7 месяцев. Вы видели, как много всего изменилось. Мы сейчас говорим о декабре 2023 года – это вообще как бесконечность Вселенной сейчас для нас", – подчеркнул Фурса.

Ранее "Телеграф" сообщал, как влияет массовая скупка валюты украинцами на ее курс и стоит ли на фоне роста доллара запасаться им сейчас.