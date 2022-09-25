Цінник у 50 гривень малоймовірний: фінансист дав оптимістичний прогноз щодо курсу долара в Україні

Подальша доля курсу долара залежатиме від розвитку ситуації на фронті

Поки Національний банк України запевняє, що курс долара до гривні найближчим часом змінюватися не буде, на чорному ринку відбуваються зовсім інші речі й американська валюта дорожчає. Так, станом на ранок неділі, 25 вересня, обмінники купують долар по 42,60 грн, а продають по 42,80 грн.

Про це свідчаться дані "Мінфіну". Тим часом середній курс долара в банках встановився на рівні 41,70 (купівля) та 42,80 (продаж) — за добу було незначне подорожчання на 0,05 копійок.

Курс валют в Україні 25 вересня

Така динаміка росту долара наводить паніку у суспільстві, а деякі експерти погіршують ситуацію прогнозами, що американська валюта може зрости у ціні до 50 гривень і більше. Однак інвестиційний банкір Сергій Фурса наголошує, що на курс валют прямо впливатиме ситуація в країні, зокрема, розвиток подій на фронтах. А спрогнозувати ситуацію там, відповідно і курс долара на 2023 рік — це наразі неможливо.

"Ми занадто багато уваги приділяємо курсу, який закладається в бюджет. Останні 3 – 4 роки постійно щось закладається в бюджет. Всі кажуть: "Ось, дивіться! Що закладається в бюджет". Потім це ніколи не збігається з реальністю. І воно не має збігатися, адже це прогноз, а прогноз може бути неточним, точний прогноз – це взагалі удача", — сказав Фурса у коментарі "24 каналу".

За словами експерта, чисто теоретично офіційний курс долара, як раніше закладав Нацбанк у макроекономічному прогнозі, може досягнути 50 гривень наприкінці наступного року, але ймовірність дуже низька.

"Але чи буде він таким – не знаю. Кінець наступного року – це 14 місяців. У нас з початку війни пройшло 7 місяців. Ви бачили, як багато всього змінилося. Ми зараз говоримо про грудень 2023 року – це взагалі як нескінченність Всесвіту зараз для нас", – наголосив Фурса.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як впливає масове скуповування валюти українцями на її курс та чи варто на тлі зростання долара запасатися ним зараз.