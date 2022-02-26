В Киеве серьезные уличные бои, слышны взрывы: видео из соцсетей

Оккупанты пошли на штурм украинской столицы

Российские войска в ночь на 26 февраля начали штурмовать Киев из-за чего на улицах города завязались перестрелки.

В сети тем временем начали появляться кадры с места столкновений.

В частности сообщается, что стрельбу слышно в Соломенском районе города и в частности возле станции метро Берестейская.

Как сообщалось ранее, днем 25 февраля группа диверсантов на захваченной украинской технике смогла прорваться вглубь города, однако вскоре она попала в засаду и была уничтожена.

Мэр города Виталий Кличко заявил, что столица входит в фазу обороны, из-за чего призвал жителей столицы лишний раз не выходить на улицы.

Тем временем в город зашли украинские военнослужащие, а вечером Киев подвергся ракетному удару.

По официальным данным за 25 февраля на всей территории нашей страны было убито более тысячи российских оккупантов, а неподалеку от города сбит российский Ил-76 с десантниками.

Вместе с тем по словам президента Украины Владимира Зеленского самый сложный период ожидается в ночь на 26 февраля, так как россияне пойдут на штурм по всем направлениям.