Укр

В Киеве серьезные уличные бои, слышны взрывы: видео из соцсетей

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ВСУ вступили в бой с противником Новость обновлена 26 февраля 2022, 03:34
ВСУ вступили в бой с противником

Оккупанты пошли на штурм украинской столицы

Российские войска в ночь на 26 февраля начали штурмовать Киев из-за чего на улицах города завязались перестрелки.

В сети тем временем начали появляться кадры с места столкновений.

В частности сообщается, что стрельбу слышно в Соломенском районе города и в частности возле станции метро Берестейская.

Как сообщалось ранее, днем 25 февраля группа диверсантов на захваченной украинской технике смогла прорваться вглубь города, однако вскоре она попала в засаду и была уничтожена.

Мэр города Виталий Кличко заявил, что столица входит в фазу обороны, из-за чего призвал жителей столицы лишний раз не выходить на улицы.

Тем временем в город зашли украинские военнослужащие, а вечером Киев подвергся ракетному удару.

По официальным данным за 25 февраля на всей территории нашей страны было убито более тысячи российских оккупантов, а неподалеку от города сбит российский Ил-76 с десантниками.

Вместе с тем по словам президента Украины Владимира Зеленского самый сложный период ожидается в ночь на 26 февраля, так как россияне пойдут на штурм по всем направлениям.

Теги:
#Украина #Киев #Россия #ВСУ
ВСУ вступили в бой с противником
Киев
В Киеве серьезные уличные бои, слышны взрывы: видео из соцсетей
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