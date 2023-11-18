Тигрюля начала ходить: состояние тигрицы, пострадавшей во время атаки "шахедов", улучшается
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Животное продолжает находиться под пристальным наблюдением специалистов
Тигрица по кличке Тигрюля, которая сильно пострадал во время атаки на Киевскую область шахедами, начала ходить по вольеру и принимать пищу. Не смотря на это, дикое животное продолжает испытывать болевой синдром и получает квалифицированное лечение.
О состоянии травмированной тигрицы сообщили на Фейсбук — странице Центра спасения диких животных. Тигрюля постепенно отходит от шока и начинает не просто вставать на лапы, но и гулять по вольеру.
Пострадавшее животное начало понемногу приходить в себя. Это может говорить о том, что у тигрицы нет серьезных переломов и она сможет со временем восстановиться. Так, тигрица, даже не смотря на большую потерю в весе, проявляет признаки прогресса — она уже встает на лапы, ходит по вольеру и принимает пищу.
Специалисты отметили, что животное получило не только травмы в области спины, но и сильное сотрясение мозга. Кроме физических увечий тигрица также получила и психологическую травму.
"Усилия, которые мы прикладываем, не только направлены на физическое восстановление, но и на оказание необходимой психологической и эмоциональной поддержки", — отметили сотрудники центра.
Зооволонтеры в очередной раз поблагодарили всех неравнодушных людей, которые принимают активное участие в сборе донатов на лечение и восстановление Тигрюли.
"Хотим выразить благодарность всем, кто присоединился к процессу лечения Тигрюли донатами. Ваша забота — огромный вклад в ее путь к восстановлению. Мы продолжим наблюдать за ее состоянием и делать все возможное для того, чтобы обеспечить ей наилучший путь к полному выздоровлению", — подчеркнули в Центре спасения диких животных.
Напомним, что во время атаки на Киевщину "Шахедами", от шока тигрица сильно ударилась о решетку вольера, упала и не смогла поднятся. На помощь к животному поспешили ветеринары, которые осуществили противовоспалительную и обезболивающую терапию.
Тогда предполагалось, что Тигрюля могла травмировать задние конечности или позвоночник. На данный момент известно, что тигрица начала вставать на лапы и принимать пищу. Это может свидетельствовать о том, что у нее все-же нет серьезных переломов.
Животное продолжает находиться под постоянным наблюдением ветеринарных врачей.
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