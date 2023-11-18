Тигрюля начала ходить: состояние тигрицы, пострадавшей во время атаки "шахедов", улучшается

Животное продолжает находиться под пристальным наблюдением специалистов

Тигрица по кличке Тигрюля, которая сильно пострадал во время атаки на Киевскую область шахедами, начала ходить по вольеру и принимать пищу. Не смотря на это, дикое животное продолжает испытывать болевой синдром и получает квалифицированное лечение.

О состоянии травмированной тигрицы сообщили на Фейсбук — странице Центра спасения диких животных. Тигрюля постепенно отходит от шока и начинает не просто вставать на лапы, но и гулять по вольеру.

Пострадавшее животное начало понемногу приходить в себя. Это может говорить о том, что у тигрицы нет серьезных переломов и она сможет со временем восстановиться. Так, тигрица, даже не смотря на большую потерю в весе, проявляет признаки прогресса — она уже встает на лапы, ходит по вольеру и принимает пищу.

Специалисты отметили, что животное получило не только травмы в области спины, но и сильное сотрясение мозга. Кроме физических увечий тигрица также получила и психологическую травму.

"Усилия, которые мы прикладываем, не только направлены на физическое восстановление, но и на оказание необходимой психологической и эмоциональной поддержки", — отметили сотрудники центра.

Зооволонтеры в очередной раз поблагодарили всех неравнодушных людей, которые принимают активное участие в сборе донатов на лечение и восстановление Тигрюли.

"Хотим выразить благодарность всем, кто присоединился к процессу лечения Тигрюли донатами. Ваша забота — огромный вклад в ее путь к восстановлению. Мы продолжим наблюдать за ее состоянием и делать все возможное для того, чтобы обеспечить ей наилучший путь к полному выздоровлению", — подчеркнули в Центре спасения диких животных.

Напомним, что во время атаки на Киевщину "Шахедами", от шока тигрица сильно ударилась о решетку вольера, упала и не смогла поднятся. На помощь к животному поспешили ветеринары, которые осуществили противовоспалительную и обезболивающую терапию.

Тогда предполагалось, что Тигрюля могла травмировать задние конечности или позвоночник. На данный момент известно, что тигрица начала вставать на лапы и принимать пищу. Это может свидетельствовать о том, что у нее все-же нет серьезных переломов.

Животное продолжает находиться под постоянным наблюдением ветеринарных врачей.

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