Тигрюля почала ходити: стан тигриці, яка постраждала під час атаки "шахедів", покращується

Тварина продовжує перебувати під пильним наглядом фахівців

Тигриця на прізвисько Тигрюля, яка сильно постраждала під час атаки на Київську область шахедами, почала ходити вольєром і приймати їжу. Не дивлячись на це, дика тварина продовжує відчувати больовий синдром і отримує кваліфіковане лікування.

Про стан травмованої тигриці повідомили на Фейсбук — сторінці Центру порятунку диких тварин. Тигрюля поступово відходить від шоку і починає не просто вставати на лапи, а й гуляти вольєром.

Постраждала тварина почала потроху приходити до тями. Це може говорити про те, що тигриця не має серйозних переломів і зможе з часом відновитися. Так, тигриця, навіть не дивлячись на велику втрату у вазі, проявляє ознаки прогресу — вона вже встає на лапи, ходить по вольєру і приймає їжу.

Фахівці зазначили, що тварина отримала не лише травми в області спини, а й сильний струс мозку. Також, крім фізичних травм тигриця також пережила сильне емоційне потрясіння.

"Зусилля, які ми докладаємо, не лише спрямовані на фізичне відновлення, а й надання необхідної психологічної та емоційної підтримки", — зазначили співробітники центру.

Зооволонтери вкотре подякували всім небайдужим людям, які беруть активну участь у зборі донатів на лікування та відновлення Тигрюлі.

"Хочемо висловити подяку всім, хто приєднався до процесу лікування Тигрюлі донатами. Ваша турбота — величезний внесок у її шлях до відновлення. Ми продовжимо спостерігати за її станом і робити все можливе для того, щоб забезпечити їй найкращий шлях до повного одужання", — наголосили в Центрі порятунку диких тварин.

Нагадаємо, що під час атаки на Київщину "Шахедами", від шоку тигриця сильно вдарилася об ґрати вольєра, впала і не змогла піднятися. На допомогу до тварини поспішили ветеринари, які здійснили протизапальну та знеболювальну терапію.

Тоді передбачалося, що Тигрюля могла травмувати задні кінцівки чи хребет. На даний момент відомо, що тигриця почала вставати на лапи та їсти. Це може свідчити у тому, що вона все-таки немає серйозних переломів.

Тварина продовжує перебувати під постійним наглядом ветеринарних лікарів.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Києві на повідку вигулювали справжнього вовка. Хижак поводився досить спокійно і не боявся звуків великого міста. На тварині був нашийник та повідець. Швидше за все, вовк є домашнім вихованцем і живе в оточенні людей.