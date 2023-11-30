В Киеве возобновил работу еще один магазин H&M: возле входа очереди (видео)

Событие вызвало неподдельный интерес среди любителей шопинга

В четверг, 30 ноября, в столичном ТРЦ DREAM (Dream Town), расположенном в Оболонском районе, возобновил работу очередной магазин H&M. Во время открытия на входе образовалась очередь из покупателей.

Об этом сообщили в социальных сетях представители ТРЦ DREAM. Для киевлян открытие магазинов именно этой сети, как оказалось, является долгожданным событием.

Посетители ТРЦ организовали обратный отстчет до открытия дверей магазина, а затем громко хлопали и скандировали: "H&M". Интересно, что в очереди можно заметить как девушек, так и парней.

Здесь открылись все отделы: одежда, текстиль и аксессуары. О скидках, в честь открытия магазина, не сообщалось.

Напомним, что магазины представительства модного шведского гиганта H&M Group, постепенно начали возобновлять свою работу в столице после начала полномасштабного вторжения. Первые два магазина открылись в ТРЦ Lavina Mall и Respublika Park. Затем магазины одежды H&M распахнули свои двери для покупателей в ТРЦ River Mall и Retroville.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что блогеры сделали обзор цен в киевском H&M, который в начале ноября возобновил свою работу в киевском торговом центре "Lavina Mall". Так, в магазине представлен достаточно широкий ассортимент товаров. Здесь можно приобрести одежду, текстиль, аксессуары и товары для дома.