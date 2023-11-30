У Києві відновив роботу ще один магазин H&M: біля входу черги (відео)

Подія викликала непідробний інтерес серед любителів шопінгу

У четвер, 30 листопада, у столичному ТРЦ DREAM (Dream Town), розташованому в Оболонському районі иіста, відновив роботу черговий магазин H&M. Під час відкриття на вході утворилася черга з покупців.

Про це повідомили у соціальних мережах представники ТРЦ DREAM. Для киян відкриття магазинів саме цієї мережі, як виявилось, є довгоочікуваною подією.

Відвідувачи ТРЦ почали робити зворотний відлік до відкриття дверей магазину, а потім гучно аплодували та скандували: "H&M". Цікаво, що у черзі можна помітити як дівчат, так і хлопців.

Тут відкрилися всі відділи: одяг, текстиль та аксесуари. Про знижки, на честь відкриття магазину, не повідомлялося.

Нагадаємо, що магазини представництва модного шведського гіганта H&M Group поступово почали відновлювати свою роботу в столиці після початку повномасштабного вторгнення. Перші два магазини відкрилися в ТРЦ Lavina Mall та Respublika Park. Потім магазини одягу H&M відчинили свої двері для покупців у ТРЦ River Mall та Retroville.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що блогери зробили огляд цін у київському H&M, який на початку листопада відновив свою роботу у київському торговому центрі "Lavina Mall". Так, у магазині представлений досить широкий асортимент товарів. Тут можна придбати одяг, текстиль, аксесуари та товари для дому.