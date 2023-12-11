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С пересадками и пробками. Как выбраться из Теремков в разные районы Киева (маршруты)

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
Дата публикации
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Автор
Открытые источники Новость обновлена 11 декабря 2023, 18:34

Логистические испытания пришлись на зиму, поэтому вариант самокатов и велосипедов не учитываем

В Киеве после закрытия шести станций метро "синей ветви" дорога в центр и обратно превратилась в испытания. Отныне киевляне из Теремков должны сделать несколько пересадок, а в час-пик пробки делают это непростое путешествие еще длиннее, завершая толкотней на входе в "Лыбедскую".

"Телеграф" уже рассказывал, что с Теремков в "Лыбедскую" запустили наземный транспорт, дублирующий маршруты закрытых станций метро: автобус №2м, троллейбус №43к, автобус №38. Городские власти обещают, что ремонт ориентировочно займет 6 месяцев. Надеемся, что это действительно так и будет, а пока приводим альтернативные маршруты как добраться до центра для жителей жилмассива Теремки. Их можно узнать в приложении и на сайте "EasyWay общественный транспорт" (показывает, какой именно автобус к вам ближе всего в этот момент). Коммунальные виды транспорта можно смотреть на карте "Транспорт online". Также могут быть полезны Google Maps.

На Крещатик

Если исключить опцию метро, то центру следует ехать с пересадками, используя следующие варианты:

  • Маршрутка 801 + троллейбус 14 до остановки ул. Госпитально;
  • Маршрутка 825 до остановки ул. Большая Васильковская, после чего 15 мин пешком;
  • Маршрутка 801 + Автобус 118 (до Бессарабки);
  • Маршрутка 801 + Автобус 20 до остановки ст. м. Площадь Украинских Героев, после чего 11 мин пешком.
  • Маршрутка 801 + Автобус 109 до остановки ст. м. Театральная, пройти 200м.
Как добраться в центр с Теремков
Варианты доезда на Крещатик из Теремков

Как видим, первый вариант должен в идеале занять до 40 минут с пересадкой на ул. Маккейна.

Как добраться в центр с Теремков
Варианты доезда на Крещатик из Теремков

На вокзал

Троллейбус 12 уезжает от ст. г. Васильковская — Железнодорожный вокзал "Центральный". В других случаях дорога до центрального железнодорожного вокзала – это пересадки, которые занимают в районе 40 минут:

  • Маршрутка 801+ Троллейбус 14. Выходить на остановке Железнодорожный вокзал "Центральный".
  • Маршрутка 904+ маршрутка 302. Выходить на остановке ул. Ивана Огиенко;
  • Маршрутка 718 + маршрутка 302. Выходить на остановке ул. Ивана Огиенко;
  • Маршрутка 904 + маршрутка 368. Выходить на остановке ул. Ивана Огиенко;
  • Маршрутка 801 + электричка (стоимость 40 грн, направления Яготин-Святошин, Нежин — Киев-Волынский, время в пути должно быть таким же, как и на маршрутке).
Как добраться на вокзал из Теремков
Как добраться на вокзал

До центрального автовокзала на Демеевской едем маршрутками 801, 812, 416, 212, 507, 729, троллейбусами 12, 11, 43к и 43, автобусами 2м, 38д.

Как добраться до центрального автовокзала
Как добраться до центрального автовокзала

На Подол

Лучше выбрать автобус 119 — он следует от конечной остановки на ул. Василия Касияна к Контрактовой площади.

Как добраться до Подола
Как добраться до Подола

В противном случае придется использовать эти комбинации, которые займут у вас 45-50 мин.

  • Маршрутка 904 + маршрутка 302
  • Маршрутка 718 + маршрутка 302
  • Маршрутка 904 + маршрутка 368
  • Маршрутка 812 + маршрутка 302
  • Маршрутка 374+ маршрутка 302.
Как добраться до Подола
Как добраться до Подола

На левый берег

Если жизнь потрепала вас недостаточно, добро пожаловать на левый берег, который становится отрезанным от правого во время воздушной тревоги, а добраться туда можно только на своем автомобиле, такси или маршрутке. К счастью, попасть на левый берег можно прямой 416 маршруткой (ул. Милославская – Кибернетический центр), минуя также пр. Соборности. В других случаях можно использовать эти комбинации: троллейбус 43, маршрутки 801+211, тр. 43 к и маршрутка 211.

Поездка на левый берег из Теремков

Как на самом деле выглядит дорога на Теремки

И хотя альтернативные маршруты существуют, не стоит исключать фактор пробок, которые только увеличились с закрытием метро. Жители соцсетей жалуются, что дорога из Теремков в Лыбидскую теперь занимает час через пробки.

Также много недовольных маршрутами альтернативных автобусов, запущенных КГГА.

Киевляне не скрывают эмоций

Ранее "Телеграф" писал, что подтопление метро в Киеве будет расследовать прокуратура: подозревают халатность. Так, прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 367 УК Украины "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры намерены выяснить, что привело к подтоплению станций метро Димиевская, Васильковская и Лыбидская.

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#Киев #Метро #Теремки