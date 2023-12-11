С пересадками и пробками. Как выбраться из Теремков в разные районы Киева (маршруты)

Логистические испытания пришлись на зиму, поэтому вариант самокатов и велосипедов не учитываем

В Киеве после закрытия шести станций метро "синей ветви" дорога в центр и обратно превратилась в испытания. Отныне киевляне из Теремков должны сделать несколько пересадок, а в час-пик пробки делают это непростое путешествие еще длиннее, завершая толкотней на входе в "Лыбедскую".

"Телеграф" уже рассказывал, что с Теремков в "Лыбедскую" запустили наземный транспорт, дублирующий маршруты закрытых станций метро: автобус №2м, троллейбус №43к, автобус №38. Городские власти обещают, что ремонт ориентировочно займет 6 месяцев. Надеемся, что это действительно так и будет, а пока приводим альтернативные маршруты как добраться до центра для жителей жилмассива Теремки. Их можно узнать в приложении и на сайте "EasyWay общественный транспорт" (показывает, какой именно автобус к вам ближе всего в этот момент). Коммунальные виды транспорта можно смотреть на карте "Транспорт online". Также могут быть полезны Google Maps.

На Крещатик

Если исключить опцию метро, то центру следует ехать с пересадками, используя следующие варианты:

Маршрутка 801 + троллейбус 14 до остановки ул. Госпитально;

Маршрутка 825 до остановки ул. Большая Васильковская, после чего 15 мин пешком;

Маршрутка 801 + Автобус 118 (до Бессарабки);

Маршрутка 801 + Автобус 20 до остановки ст. м. Площадь Украинских Героев, после чего 11 мин пешком.

Маршрутка 801 + Автобус 109 до остановки ст. м. Театральная, пройти 200м.

Варианты доезда на Крещатик из Теремков

Как видим, первый вариант должен в идеале занять до 40 минут с пересадкой на ул. Маккейна.

Варианты доезда на Крещатик из Теремков

На вокзал

Троллейбус 12 уезжает от ст. г. Васильковская — Железнодорожный вокзал "Центральный". В других случаях дорога до центрального железнодорожного вокзала – это пересадки, которые занимают в районе 40 минут:

Маршрутка 801+ Троллейбус 14. Выходить на остановке Железнодорожный вокзал "Центральный".

Маршрутка 904+ маршрутка 302. Выходить на остановке ул. Ивана Огиенко;

Маршрутка 718 + маршрутка 302. Выходить на остановке ул. Ивана Огиенко;

Маршрутка 904 + маршрутка 368. Выходить на остановке ул. Ивана Огиенко;

Маршрутка 801 + электричка (стоимость 40 грн, направления Яготин-Святошин, Нежин — Киев-Волынский, время в пути должно быть таким же, как и на маршрутке).

Как добраться на вокзал

До центрального автовокзала на Демеевской едем маршрутками 801, 812, 416, 212, 507, 729, троллейбусами 12, 11, 43к и 43, автобусами 2м, 38д.

Как добраться до центрального автовокзала

На Подол

Лучше выбрать автобус 119 — он следует от конечной остановки на ул. Василия Касияна к Контрактовой площади.

Как добраться до Подола

В противном случае придется использовать эти комбинации, которые займут у вас 45-50 мин.

Маршрутка 904 + маршрутка 302

Маршрутка 718 + маршрутка 302

Маршрутка 904 + маршрутка 368

Маршрутка 812 + маршрутка 302

Маршрутка 374+ маршрутка 302.

Как добраться до Подола

На левый берег

Если жизнь потрепала вас недостаточно, добро пожаловать на левый берег, который становится отрезанным от правого во время воздушной тревоги, а добраться туда можно только на своем автомобиле, такси или маршрутке. К счастью, попасть на левый берег можно прямой 416 маршруткой (ул. Милославская – Кибернетический центр), минуя также пр. Соборности. В других случаях можно использовать эти комбинации: троллейбус 43, маршрутки 801+211, тр. 43 к и маршрутка 211.

Поездка на левый берег из Теремков

Как на самом деле выглядит дорога на Теремки

И хотя альтернативные маршруты существуют, не стоит исключать фактор пробок, которые только увеличились с закрытием метро. Жители соцсетей жалуются, что дорога из Теремков в Лыбидскую теперь занимает час через пробки.

Также много недовольных маршрутами альтернативных автобусов, запущенных КГГА.

Киевляне не скрывают эмоций

Ранее "Телеграф" писал, что подтопление метро в Киеве будет расследовать прокуратура: подозревают халатность. Так, прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 367 УК Украины "Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия". В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры намерены выяснить, что привело к подтоплению станций метро Димиевская, Васильковская и Лыбидская.