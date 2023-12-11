З пересадками і заторами. Як вибратися з Теремків у різні райони Києва (маршрути)

Логістичні випробування припали на зиму, тому варіант самокатів та велосипедів не враховуємо

У Києві після закриття шістьох станцій метро "синьої гілки" дорога до центру та назад перетворилася на випробування. Відтепер кияни з Теремків мусять зробити кілька пересадок, а у годину-пік затори роблять цю непросту подорож ще довшою, завершуючи штовханиною на вході до "Либідської".

"Телеграф" уже розповідав, що з Теремків до "Либідської" запустили наземний транспорт, що дублює маршрути закритих станцій метро: автобус №2м, тролейбус №43к, автобус №38. Міська влада обіцяє, що ремонт орієнтовно займе 6 місяців. Сподіваємося, що це справді так і буде, а поки що наводимо альтернативні маршрути як добратися до центру для мешканців житлового масиву Теремки. Їх можна дізнатися у додатку та на сайті "EasyWay громадський транспорт" (показує, який саме автобус до вас найближче у цей момент). Комунальні види транспорту можна дивитися на карті "Транспорт online". Також можуть стати у пригоді Google Maps.

До Хрещатика

Якщо виключити опцію метро, то центру варто їхати з пересадками, використовуючи такі варіанти:

Маршрутка 801 + тролейбус 14 до зупинки вул. Госпітальна;

Маршрутка 825 до зупинки вул. Велика Васильківська, після чого 15 хв пішки;

Маршрутка 801 + Автобус 118 (до Бесарабки);

Маршрутка 801 + Автобус 20 до зупинки ст. м. Площа Українських Героїв, після чого 11 хв пішки.

Маршрутка 801 + Автобус 109 до зупинки ст. м. Театральна, пройти 200 м.

Варіанти доїзду на Хрещатик з Теремків

Як бачимо, перший варіант має в ідеалі зайняти до 40 хвилин, з пересадкою на вул. Маккейна.

Варіанти доїзду на Хрещатик з Теремків

До вокзалу

Тролейбус 12 їде від ст. м. Васильківська — Залізничний вокзал "Центральний". В інших випадках дорога до центрального залізничного вокзалу — це пересадки, які займають у районі 40 хвилин:

Маршрутка 801 + Тролейбус 14. Виходити на зупинці Залізничний вокзал "Центральний".

Маршрутка 904 + маршрутка 302. Виходити на зупинці вул. Івана Огієнка;

Маршрутка 718 + маршрутка 302. Виходити на зупинці вул. Івана Огієнка;

Маршрутка 904 + маршрутка 368.Виходити на зупинці вул. Івана Огієнка;

Маршрутка 801 + електричка (вартість 40 грн, напрямки Яготин-Святошин, Ніжин — Київ-Волинський, час у дорозі має бути таким же, що й на маршрутці).

Як добратися на вокзал

До центрального автовокзалу на Деміївській їдемо маршрутками 801, 812, 416, 212, 507, 729, тролейбусами 12, 11, 43к і 43, автобусами 2м, 38 д.

Як добратися до центрального автовокзалу

На Поділ

Найкраще обирати автобус 119 — він прямує від кінцевої зупинки на вул. Василя Касiяна до Контрактової площі.

Як добратися до Подолу

В іншому разі доведеться використовувати ці комбінації, що займуть у вас 45-50 хв:

Маршрутка 904 + маршрутка 302

Маршрутка 718 + маршрутка 302

Маршрутка 904 + маршрутка 368

Маршрутка 812 + маршрутка 302

Маршрутка 374 + маршрутка 302.

Як добратися до Подолу

На лівий берег

Якщо життя потріпало вас недостатньо, ласкаво просимо на лівий берег, який стає відрізаним від правого під час повітряної тривоги, а добратися туди можна лише на своєму авто, таксі чи маршрутці. На щастя, потрапити на лівий берег можна прямою 416 маршруткою (вул. Милославська — Кібернетичний центр), минаючи також пр. Соборності. В інших випадках можна використовувати ці комбінації: тролейбус 43, маршрутки 801+211, тр. 43 к і маршрутка 211.

Поїздка на лівий берег з Теремків

Як насправді виглядає дорога на Теремки

І хоча альтернативні маршрути існують, не варто відкидати фактор заторів, які лише збільшилися із закриттям метро. Мешканці соцмереж жаліються, що дорога з Теремків до Либідської тепер займає годину через затори.

Також багато невдоволених маршрутами альтернативних автобусів, які запустила КМДА.

Кияни не приховують емоцій

Раніше "Телеграф" писав, що підтоплення метро в Києві розслідуватиме прокуратура: підозрюють недбалість. Так, прокуратура порушила справу за ч. 2, ст. 367 КК України "Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки". У ході досудового розслідування слідчі та прокурори мають намір з’ясувати, що призвело до підтоплення станцій метро Диміївська, Васильківська та Либідська.