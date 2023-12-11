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З пересадками і заторами. Як вибратися з Теремків у різні райони Києва (маршрути)

Автор
Анастасія Галата Анастасія Галата
Дата публікації
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Автор
Відкриті джерела Новина оновлена 11 грудня 2023, 18:34

Логістичні випробування припали на зиму, тому варіант самокатів та велосипедів не враховуємо

У Києві після закриття шістьох станцій метро "синьої гілки" дорога до центру та назад перетворилася на випробування. Відтепер кияни з Теремків мусять зробити кілька пересадок, а у годину-пік затори роблять цю непросту подорож ще довшою, завершуючи штовханиною на вході до "Либідської".

"Телеграф" уже розповідав, що з Теремків до "Либідської" запустили наземний транспорт, що дублює маршрути закритих станцій метро: автобус №2м, тролейбус №43к, автобус №38. Міська влада обіцяє, що ремонт орієнтовно займе 6 місяців. Сподіваємося, що це справді так і буде, а поки що наводимо альтернативні маршрути як добратися до центру для мешканців житлового масиву Теремки. Їх можна дізнатися у додатку та на сайті "EasyWay громадський транспорт" (показує, який саме автобус до вас найближче у цей момент). Комунальні види транспорту можна дивитися на карті "Транспорт online". Також можуть стати у пригоді Google Maps.

До Хрещатика

Якщо виключити опцію метро, то центру варто їхати з пересадками, використовуючи такі варіанти:

  • Маршрутка 801 + тролейбус 14 до зупинки вул. Госпітальна;
  • Маршрутка 825 до зупинки вул. Велика Васильківська, після чого 15 хв пішки;
  • Маршрутка 801 + Автобус 118 (до Бесарабки);
  • Маршрутка 801 + Автобус 20 до зупинки ст. м. Площа Українських Героїв, після чого 11 хв пішки.
  • Маршрутка 801 + Автобус 109 до зупинки ст. м. Театральна, пройти 200 м.
Як добратися у центр з Теремків
Варіанти доїзду на Хрещатик з Теремків

Як бачимо, перший варіант має в ідеалі зайняти до 40 хвилин, з пересадкою на вул. Маккейна.

Як добратися у центр з Теремків
Варіанти доїзду на Хрещатик з Теремків

До вокзалу

Тролейбус 12 їде від ст. м. Васильківська — Залізничний вокзал "Центральний". В інших випадках дорога до центрального залізничного вокзалу — це пересадки, які займають у районі 40 хвилин:

  • Маршрутка 801 + Тролейбус 14. Виходити на зупинці Залізничний вокзал "Центральний".
  • Маршрутка 904 + маршрутка 302. Виходити на зупинці вул. Івана Огієнка;
  • Маршрутка 718 + маршрутка 302. Виходити на зупинці вул. Івана Огієнка;
  • Маршрутка 904 + маршрутка 368.Виходити на зупинці вул. Івана Огієнка;
  • Маршрутка 801 + електричка (вартість 40 грн, напрямки Яготин-Святошин, Ніжин — Київ-Волинський, час у дорозі має бути таким же, що й на маршрутці).
Як добратися на вокзал з Теремків
Як добратися на вокзал

До центрального автовокзалу на Деміївській їдемо маршрутками 801, 812, 416, 212, 507, 729, тролейбусами 12, 11, 43к і 43, автобусами 2м, 38 д.

Як добратися до центрального автовокзалу
Як добратися до центрального автовокзалу

На Поділ

Найкраще обирати автобус 119 — він прямує від кінцевої зупинки на вул. Василя Касiяна до Контрактової площі.

Як добратися до Подолу
Як добратися до Подолу

В іншому разі доведеться використовувати ці комбінації, що займуть у вас 45-50 хв:

  • Маршрутка 904 + маршрутка 302
  • Маршрутка 718 + маршрутка 302
  • Маршрутка 904 + маршрутка 368
  • Маршрутка 812 + маршрутка 302
  • Маршрутка 374 + маршрутка 302.
Як добратися до Подолу
Як добратися до Подолу

На лівий берег

Якщо життя потріпало вас недостатньо, ласкаво просимо на лівий берег, який стає відрізаним від правого під час повітряної тривоги, а добратися туди можна лише на своєму авто, таксі чи маршрутці. На щастя, потрапити на лівий берег можна прямою 416 маршруткою (вул. Милославська — Кібернетичний центр), минаючи також пр. Соборності. В інших випадках можна використовувати ці комбінації: тролейбус 43, маршрутки 801+211, тр. 43 к і маршрутка 211.

Поїздка на лівий берег з Теремків

Як насправді виглядає дорога на Теремки

І хоча альтернативні маршрути існують, не варто відкидати фактор заторів, які лише збільшилися із закриттям метро. Мешканці соцмереж жаліються, що дорога з Теремків до Либідської тепер займає годину через затори.

Також багато невдоволених маршрутами альтернативних автобусів, які запустила КМДА.

Кияни не приховують емоцій

Раніше "Телеграф" писав, що підтоплення метро в Києві розслідуватиме прокуратура: підозрюють недбалість. Так, прокуратура порушила справу за ч. 2, ст. 367 КК України "Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки". У ході досудового розслідування слідчі та прокурори мають намір з’ясувати, що призвело до підтоплення станцій метро Диміївська, Васильківська та Либідська.

Теги:
#Київ #Метро #Теремки