В Киеве вандалы срезали дуб, который высадили в память о погибшем герое Украины: за дело взялась полиция (фото)
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Злоумышленникам грозит реальное тюремное заключение
Полиция открыла уголовное дело из-за спиленного двенадцатилетнего дуба, который был высажен киевлянами в память об активисте и защитнике Украины Романе Ратушном. Вандалы целенаправленно уничтожили дерево, оставив от него лишь небольшую нижнюю часть ствола.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Об этом сообщает "hromadske" со ссылкой на комментарий представителя отдела коммуникаций полиции Киева Дмитрия Грищенко.
Так, инцидент произошел в ночь на пятницу, 15 декабря, в Шевченковском районе столицы на улице Сечевых Стрельцов, 49. Отмечается, что двенадцатилетний дуб был предоставлен общественной организацией "Сохранить цветы Украины" и высажен возле столичного здания "Цветы Украины".
Именно этот дуб, по задумке активистов, должен был стать символом борьбы за независимость Украины. Стоит отметить, что дерево высадили 13 декабря родные и близкие Романа Ратушного.
На табличке возле дерева должно было быть написано: "Мы все еще здесь — в память о защитнике Украины, киевлянине, друге "Цветов" Романе Ратушном".
К сожалению, уже через два дня дуб был безжалостно уничтожен неизвестными злоумышленниками.
Правоохранители уже занимаются данным делом: проводятся первоочередные оперативно-розыскные мероприятия. Следователям предстоит установить личности вандалов и привлечь их к ответсвенности.
Уголовное роизводство открыли по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины: "Кража в условиях военного положения". Наказание за подобное преступление предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
Напомним, Роман Ратушный погиб 9 июня во время выполнения боевого задания в Харьковской области, на одном из горячих направлений. Активист служил разведчиком в 93-й механизированной бригаде. Тело защитника удалось забрать с фронта только через несколько дней после его смерти.
Уже 16 июня жители и гости столицы, стоя на коленях с украинскими флагами, встретили погибшего героя на Протасовом Яру, за сохранение которого Ратушный боролся долгие годы.
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