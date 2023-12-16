В Киеве вандалы срезали дуб, который высадили в память о погибшем герое Украины: за дело взялась полиция (фото)

Злоумышленникам грозит реальное тюремное заключение

Полиция открыла уголовное дело из-за спиленного двенадцатилетнего дуба, который был высажен киевлянами в память об активисте и защитнике Украины Романе Ратушном. Вандалы целенаправленно уничтожили дерево, оставив от него лишь небольшую нижнюю часть ствола.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Об этом сообщает "hromadske" со ссылкой на комментарий представителя отдела коммуникаций полиции Киева Дмитрия Грищенко.

Так, инцидент произошел в ночь на пятницу, 15 декабря, в Шевченковском районе столицы на улице Сечевых Стрельцов, 49. Отмечается, что двенадцатилетний дуб был предоставлен общественной организацией "Сохранить цветы Украины" и высажен возле столичного здания "Цветы Украины".

Дуб уничтожили неизвестные

Именно этот дуб, по задумке активистов, должен был стать символом борьбы за независимость Украины. Стоит отметить, что дерево высадили 13 декабря родные и близкие Романа Ратушного.

На табличке возле дерева должно было быть написано: "Мы все еще здесь — в память о защитнике Украины, киевлянине, друге "Цветов" Романе Ратушном".

К сожалению, уже через два дня дуб был безжалостно уничтожен неизвестными злоумышленниками.

Дуб уничтожили неизвестные

Правоохранители уже занимаются данным делом: проводятся первоочередные оперативно-розыскные мероприятия. Следователям предстоит установить личности вандалов и привлечь их к ответсвенности.

Уголовное роизводство открыли по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины: "Кража в условиях военного положения". Наказание за подобное преступление предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Вандалы "проявили себя" на улице Сечевых Стрельцов, 49

Напомним, Роман Ратушный погиб 9 июня во время выполнения боевого задания в Харьковской области, на одном из горячих направлений. Активист служил разведчиком в 93-й механизированной бригаде. Тело защитника удалось забрать с фронта только через несколько дней после его смерти.

Уже 16 июня жители и гости столицы, стоя на коленях с украинскими флагами, встретили погибшего героя на Протасовом Яру, за сохранение которого Ратушный боролся долгие годы.

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