У Києві вандали зрізали дуб, який висадили в пам'ять про загиблого героя України: за справу взялася поліція (фото)

Зловмисникам загрожує реальне тюремне ув'язнення

Поліція відкрила кримінальну справу через спиляний дванадцятирічний дуб, який був висаджений киянами на згадку про активіста та захисника України Романа Ратушного. Вандали цілеспрямовано знищили дерево, залишивши від нього лише невелику нижню частину стовбура.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. Про це повідомляє "hromadske" з посиланням на коментар представника відділу комунікацій поліції Києва Дмитра Грищенка.

Так, інцидент стався у ніч на п’ятницю, 15 грудня, у Шевченківському районі столиці на вулиці Січових Стрільців, 49. Зазначається, що дванадцятирічний дуб було надано громадською організацією "Зберегти квіти України" та висаджено біля столичної будівлі "Квіти України".

Дуб знищили невідомі

Саме цей дуб, за задумом активістів, мав стати символом боротьби за незалежність України.

Варто зазначити, що дерево висадили 13 грудня рідні та близькі Романа. На табличці біля дерева мало бути написано: "Ми все ще тут — в пам’ять про захисника України, киянина, друга "Квітів" Романа Ратушного".

На жаль, уже за два дні дуб був безжально знищений невідомими зловмисниками.

Дуб знищили невідомі

Правоохоронці вже займаються цією справою: проводяться першочергові оперативно-розшукові заходи. Слідчим належить встановити особи вандалів і залучити їх до відповідальності.

Провадження відкрили за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України: "Крадіжка в умовах воєнного стану". Покарання за подібний злочин передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Вандали "проявили себе" на вулиці Січових Стрільців, 49

Нагадаємо, Роман Ратушний загинув 9 червня під час виконання бойового завдання на Харківщині, на одному з гарячих напрямків. Активіст служив розвідником у 93-й механізованій бригаді. Тіло захисника вдалося забрати з фронту лише за кілька днів після його смерті.

Вже 16 червня мешканці та гості столиці, стоячи на колінах з українськими прапорами, зустріли загиблого героя на Протасовому Яру, за збереження якого Ратушний боровся довгі роки.

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