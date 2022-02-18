Евровидение 2022: Украина упала в рейтинге букмекеров после дисквалификации Алины Паш
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 20
Скандал с дисквалификацией певицы повлиял на прогноз букмекеров
После огромного скандала в сети с поддельной справкой о поездке в Крым победительницы Национального отбора на "Евровидение-2022" Алины Паш, 28-летняя певица решила отказаться представлять Украину на песенном конкурсе.
Если до инцидента букмекеры прогнозировали Паш второе место в рейтинге, то сейчас Украина оказалась на пятой строчке.
На первом месте стоит Италия, на втором — Швеция, на третьем — Польша. В десятку вошли страны: Австралия, Украина, Греция, Франция, Россия, Испания, Норвегия.
Напомним, что Алина Паш не будет представлять Украину на конкурсе в итальянском Турине. Теперь организаторам предстоит выбрать другого участника, и это может быть один из финалистов уже проведенного отбора, а именно группа Kalush Orchestrа, которая заняла второе место.
Добавим, что после победы Алины Паш украинцы начали обвинять Нацотбор в "продажности" и заявлять, что победителем должен был стать именно Kalush. В свою очередь лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк заявил, что будет обжаловать в суде результаты конкурса.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-