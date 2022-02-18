Укр

Евровидение 2022: Украина упала в рейтинге букмекеров после дисквалификации Алины Паш

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Украина уже не в тройке лидеров Новость обновлена 18 февраля 2022, 12:34
Украина уже не в тройке лидеров

Скандал с дисквалификацией певицы повлиял на прогноз букмекеров

После огромного скандала в сети с поддельной справкой о поездке в Крым победительницы Национального отбора на "Евровидение-2022" Алины Паш, 28-летняя певица решила отказаться представлять Украину на песенном конкурсе.

Если до инцидента букмекеры прогнозировали Паш второе место в рейтинге, то сейчас Украина оказалась на пятой строчке.

На первом месте стоит Италия, на втором — Швеция, на третьем — Польша. В десятку вошли страны: Австралия, Украина, Греция, Франция, Россия, Испания, Норвегия.

Рейтинг букмекеров на "Евровидение-2022"
Рейтинг букмекеров на "Евровидение-2022"

Напомним, что Алина Паш не будет представлять Украину на конкурсе в итальянском Турине. Теперь организаторам предстоит выбрать другого участника, и это может быть один из финалистов уже проведенного отбора, а именно группа Kalush Orchestrа, которая заняла второе место.

Добавим, что после победы Алины Паш украинцы начали обвинять Нацотбор в "продажности" и заявлять, что победителем должен был стать именно Kalush. В свою очередь лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк заявил, что будет обжаловать в суде результаты конкурса.

Теги:
#Украина #Евровидение #Нацотбор #Alina Pash #Евровидение 2022
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