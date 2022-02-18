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Євробачення 2022: Україна впала у рейтингу букмекерів після дискваліфікації Аліни Паш

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Україна вже не в трійці лідерів Новина оновлена 18 лютого 2022, 12:34
Україна вже не в трійці лідерів

Скандал із дискваліфікацією співачки вплинув на прогноз букмекерів

Після величезного скандалу в мережі з підробленою довідкою про поїздку до Криму переможниці Національного відбору на "Євробачення-2022" Аліни Паш, 28-річна співачка вирішила відмовитись представляти Україну на пісенному конкурсі.

Якщо до інциденту букмекери прогнозували Паш друге місце у рейтингу, то зараз Україна опинилася на п’ятому рядку.

На першому місці стоїть Італія, на другому – Швеція, на третьому – Польща. До десятки увійшли країни: Австралія, Україна, Греція, Франція, Росія, Іспанія, Норвегія.

Рейтинг букмекерів на "Євробачення-2022"
Рейтинг букмекерів на "Євробачення-2022"

Нагадаємо, що Аліна Паш не представлятиме Україну на конкурсі в італійському Турині. Тепер організаторам належить обрати іншого учасника, і це може бути один із фіналістів уже проведеного відбору, а саме гурт Kalush Orchestrа, який посів друге місце.

Додамо, що після перемоги Аліни Паш українці почали звинувачувати Нацвідбір у "продажності" та заявляти, що переможцем мав стати саме Kalush. У свою чергу лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк заявив, що оскаржуватиме в суді результати конкурсу.

Теги:
#Україна #Євробачення #Нацвідбір #Alina Pash #Євробачення 2022
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