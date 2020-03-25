И снова перенос: премьеру супергеройского фильма "Чудо-женщина 1984" отложили

Премьеру фильма "Чудо-женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли, перенесли из-за коронавируса на конец лета. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Сиквел должен был выйти в украинский прокат 4 июня, однако теперь он появится на больших экранах лишь 13 августа.
"Когда нами было принято решение снимать "Чудо-женщину 1984", мы были абсолютно уверены, что фильм выйдет в кинотеатрах. В связи с эти мы приняли решение перенести выход фильма на август", - заявил председатель киногруппы Warner Bros. Тоби Эммерих.
Эммерих также выразил надежду, что к концу лета эпидемия закончится и посещать кинотеатры вновь будет безопасно.
Напомним:
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