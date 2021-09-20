"Цинизм и подлость": Саша Бо отреагировала на интервью Игоря Пустовита

Блогер Саша Бо отметила, что именно такого поведения и ожидала от экс-возлюбленного.

Украинский блогер Игорь Пустовит, после скандального интервью своей бывшей возлюбленной блогерши Саши Бо, решил рассказать свое виденье их развода, и заодно прокомментировать все, что она наговорила Маше Ефросининой. Игорь решился на откровенный разговор с ведущим Славой Деминым.

Реакция Саши Бо не заставила себя ждать. Сразу же после завершения трансляции интервью Пустовита и Демина, девушка опубликовала пост у себя на странице в Инстаграм, в котором прокомментировала слова экс-супруга. Блогерша отметила, что именно такого и ожидала от Игоря и она вовсе не удивлена.

Александра добавила, что она пришла на интервью в отчаянии, чтобы открыть свои боли и страхи, а "некоторые" (явно с намеком на Игоря) для того, чтобы отмазаться, жестоко отомстить и прополоскать в дерьме "конченую и больную бывшую" и его родителей. Саша Бо отметила, что она не позорила отца своих детей в их глазах, ведь ее интервью имело совсем другую цель.

"Думаю, вы сами увидели подтверждение моим словам. Весь цинизм и подлость во всей красе. Я больше не дам оскорблять себя и своих родных" — написала Александра, добавив, что сделает все для того, чтобы у ее детей не было психологической травмы после увиденного.

Также, блогер уточнила, что все материалы она уже передала в суд и продолжаю жить счастливо для себя и ради детей.

Напомним, что о разводе популярных украиноязычных блогеров Саши Бо и Игоря Пустовита стало известно в июле 2021 года. Пара вместе прожила 5 лет, у них растет двое сыновей — Данило и Евгений.

В сентябре вышло интервью Маши Ефросининой с Сашей Бо, в котором девушка рассказала свою версию их скандального развода и его причин. Во время разговора с телеведущей Саша обвинила Игоря в психологическом насилии и рассказала о проблемах в сексе и его унижениях в ее сторону. Она также рассказала, что блогеры часто ссорились из-за того, что Саша больше зарабатывала.

Также ранее "Телеграф" писал, что Игорь Пустовит уже нашел себе новую девушку.