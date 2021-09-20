"Цинізм і підлість": Саша Бо відреагувала на інтерв’ю Ігоря Пустовіта

Блогер Саша Бо зазначила, що саме такої поведінки і очікувала від екскоханого.

Український блогер Ігор Пустовіт, після скандального інтерв’ю своєї колишньої коханої блогерки Саші Бо, вирішив розповісти своє бачення щодо їхнього розлучення, і заодно прокоментувати все, що вона наговорила Маші Єфросиніній. Ігор зважився на відверту розмову з ведучим Славою Дьоміним.

Реакція Саші Бо не змусила себе чекати. Відразу ж після завершення трансляції інтерв’ю Пустовіта і Дьоміна, дівчина опублікувала пост у себе на сторінці в Інстаграм, в якому прокоментувала слова ексчоловіка. Блогерка зазначила, що саме такого і очікувала від Ігоря, і що вона зовсім не здивована.

Олександра додала, що вона прийшла на інтерв’ю в розпачі, щоб відкрити свої болі і страхи, а "деякі" (явно з натяком на Ігоря) для того, щоб відмазатися, жорстоко помститися і прополоскати в лайні "кінчену і хвору колишню" і її батьків. Саша Бо зазначила, що вона не ганьбила батька своїх дітей в їхніх очах, адже її інтерв’ю мало зовсім іншу мету.

"Думаю, ви самі побачили підтвердження моїх слів. Весь цинізм і підлість у всій красі. Я більше не дам ображати себе і своїх рідних" — написала Олександра, додавши, що зробить все для того, щоб у її дітей не було психологічної травми після побаченого.

Також, блогер уточнила, що всі матеріали вона вже передала до суду і продовжує жити щасливо для себе і заради дітей.

Нагадаємо, що про розлучення популярних україномовних блогерів Саші Бо і Ігоря Пустовіта стало відомо в липні 2021 року. Пара разом прожила 5 років, у них зростає двоє синів — Данило та Євген.

У вересні вийшло інтерв’ю Маші Єфросиніної з Сашею Бо, в якому дівчина розповіла свою версію їх скандального розлучення і його причин. Під час розмови з телеведучою Саша звинуватила Ігоря в психологічному насильстві і розповіла про проблеми в сексі і його приниження в її сторону. Вона також розповіла, що блогери часто сварилися через те, що Саша більше заробляла.

Також раніше "Телеграф" писав, що Ігор Пустовіт вже знайшов собі нову дівчину.