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С первым днем зимы! Трогательные яркие открытки с началом волшебного сезона

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Открытки с началом зимы
Открытки с началом зимы

Порадуйте своих друзей красивой открыткой.

Вот и наступила долгожданная зима! И хотя снегом в ближайшее время она нас не порадует, любить ее все равно есть за что. Например, за большое количество дополнительных выходных или за любимые всеми новогодние праздники, в которые можно уехать в новую интересную страну. Мы уже собрали для вас топ самых интересных направлений для зимних каникул.

Кроме того, и взрослые и дети уже находятся в предвкушении радостного новогоднего застолья, для которого мы подобрали лучшие рецепты. Попробуйте удивить гостей рецептами ярких зимних закусок "Мандаринки" и "Сырный снеговик", приготовить которые под силу каждой хозяйке. Или создайте уютную зимнюю атмосферу при помощи ароматных имбирных пряников.

Зимняя пора — это сказочное, замечательное время и ее действительно есть за что любить. Именно поэтому "Телеграф" подготовил для вас трогательные, яркие и красочные поздравительные открытки, которые порадуют ваших друзей и напомнят им о приходе волшебной зимы.

Открытки с началом зимы

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой знак станет покровителем нового 2022-го года и как его нужно встречать.

Теги:
#Зима #Поздравления #Декабрь #Открытки
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